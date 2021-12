Política Ao comemorar, mais uma vez, a aprovação de André Mendonça para assumir vaga no Supremo, Bolsonaro diz: “A Bíblia será a Constituição”

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O presidente Jair Bolsonaro e André Mendonça, aprovado pelo Senado para ocupar vaga no STF. (Foto: Alan Santos/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao comemorar, mais uma vez, a aprovação de seu ex-ministro André Mendonça para assumir uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal), o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (7), que, para quem é evangélico, “a Constituição é a Bíblia”.

“Como ele André disse, a Bíblia será a Constituição. E, para quem é evangélico, cristão, a Constituição é a Bíblia”, declarou o presidente durante a cerimônia de assinatura de contratos do leilão do 5G, ocorrida no Palácio do Planalto.

A fala truncada vem em meio a dúvidas se Mendonça, pastor presbiteriano indicado por Bolsonaro por ser “terrivelmente evangélico”, vai honrar o compromisso de atender à Constituição enquanto magistrado, levando em consideração a laicidade do Estado.

O chefe do Executivo ainda fez um afago ao presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, que participou do evento no Planalto e era o candidato favorito do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para assumir a cadeira vaga na mais alta Corte do País. “Humberto Martins também é evangélico, mas coube esse momento para André Mendonça”, afirmou Bolsonaro.

Outra pessoa elogiada pelo presidente ao longo do discurso na cerimônia foi Raimundo Carreiro, ministro do TCU indicado para assumir a embaixada brasileira em Portugal. “Nunca nosso governo teve problema com Carreiro, sempre foi solução. Mais um amigo, vão ter um irmão na embaixada.”

Intervenção no Enem

Aos apoiadores presentes nesta terça-feira em frente à residência oficial, Bolsonaro também voltou a acenar com uma possível intervenção, no futuro, nas questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “O próximo Enem que vai ser nosso. Se eu pudesse interferir, não seria esse Enem”, afirmou.

A prova ganhou os holofotes em novembro após o presidente afirmar que as questões deste ano teriam “a cara do governo”. No entanto, especialistas avaliaram o Enem de 2021 como equilibrado.

Na área da economia, Bolsonaro voltou a criticar a China, o maior parceiro comercial do Brasil, aos simpatizantes “China está fazendo uma base na costa africana. Eu não vou discutir o assunto, é um projeto de poder no Atlântico sul. A conclusão fica para vocês. Essa é a vida”.

O The Wall Street Journal informou, nessa segunda-feira, 6, com base em relatórios de inteligência dos Estados Unidos que a China planeja instalar uma base militar permanente na Guiné Equatorial. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política