Política Ao lado de candidatos do PT no Rio Grande do Sul, Lula faz campanha em Porto Alegre

Por Pedro Marques | 16 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O petista não contou com a companhia do candidato a vice Geraldo Alckmin. Foto: Reprodução/YouTube O petista não contou com a companhia do candidato a vice Geraldo Alckmin. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participou de atos de campanha no início da noite desta sexta-feira (16), em Porto Alegre. Lula se encontrou com correligionários e apoiadores. Depois foi para o Largo Glênio Peres, no Centro da Capital. O petista não contou com a companhia do candidato a vice Geraldo Alckmin. Em suas redes sociais, ele anunciou agenda no interior de São Paulo.

Em seu discurso, o candidato falou sobre os processos que respondeu judicialmente. “Eu fui absolvido em 26 processos, fui absolvido pela Suprema Corte e dois processos da ONU me absolveram”, afirmou Lula.

Outro tema tratado pelo postulante à Presidência foi o desmatamento. “O ser humano é o único animal capaz de destruir o seu lugar de viver. E nós não vamos deixar isso”, ressaltou. “Nós temos muita terra. A gente não precisa mais tirar meio metrô da Amazônia para ninguém plantar nada, muito menos do Pantanal.”

Sobre a agricultura familiar, Lula defendeu o aumento da produção de alimentos e a retomada da função de estoque regulador da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Ele disse ser possível melhorar a convivência entre o agronegócio e a agricultura familiar sem aumentar o desmatamento.

“A agricultura é imprescindível pro Brasil. Inclusive neste instante em que os alimentos estão fugindo de controle de preço”, concluiu. No entanto, em entrevista para o Jornal Nacional no mês de agosto, o ex-presidente havia feito uma fala contundente criticando o “agronegócio reacionário” e defendeu o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra).

Em relação à educação, Lula criticou a piora nos indicadores do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), divulgados nesta sexta. A proporção de alunos com problemas na aprendizagem de língua portuguesa subiu de 15,5% em 2019 para 33,8% em 2021.

“O que aconteceu com o Ideb hoje é uma vergonha nacional”, declarou Lula. O índice para os anos iniciais do ensino fundamental caiu de 5,9 para 5,8 na mesma comparação, com os efeitos da pandemia de covid sendo mais sentidos em quem está aprendendo a ler, escrever e fazer contas. O candidato prometeu indicar um ministro da Educação de qualidade para reverter a situação.

Além de Lula, outras personalidades petistas discursaram, entre elas, a ex-presidente Dilma Rousseff. “Essa eleição mostra duas coisas: a força política das mulheres e a consciência elevada das mulheres que não se deixam convencer por aquele que é o pior presidente.”

A petista também alfinetou o candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes. “Eu tenho certeza que se Leonel Brizola estivesse vivo, ele estaria naquele palanque sentado ao lado de Lula”, disse.

Lula está em viagem pela Região Sul, onde promove a própria candidatura e a de aliados locais. Neste sábado (17), estará em Curitiba, no Paraná. No domingo (18), irá a Florianópolis, em Santa Catarina. (Pedro Marques)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política