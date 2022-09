Rio Grande do Sul Obras em 12 rodovias gaúchas exigem atenção redobrada dos motoristas a partir da semana que vem

16 de setembro de 2022

Serviços não terão pausa no feriado de terça-feira. (Foto: Raphael Nunes/EGR)

Condutores de veículos que trafegarem pelo Rio Grande do Sul devem redobrar a atenção para uma série de obras da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) em 12 estradas, a partir da semana que vem. Sem pausa no feriado de terça-feira (20), os serviços incluem construção de rotatórias, reparos, manutenção, conservação, roçada, limpeza de margens e desobstrução de bueiros.

A movimentação de trabalhadores e máquinas para a realização desses trabalhos pode ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos. Por isso é importante dirigir com cautela adicional, mantendo-se atento à sinalização, limites de velocidade e vias preferenciais.

Construção de rotatórias

– RSC-287, obras no quilômetro 2, na travessia urbana de Montenegro.

A pista lateral, entre as ruas Ramiro Barcelos e Cel Antônio Inácio, bloqueada, assim como a rua João Pessoa. Alternativa: rua Doutor Hugo Wolgemuth, entre as ruas João Pessoa e Ramiro Barcelos (operando em duplo sentido). A rua Ernesto Zietlow também terá sentido duplo na quadra próximo à Estação Rodoviária, entre as ruas Ramiro Barcelos e RSC-287.

Construção de alça de acesso

– ERS-122, obras no quilômetro 82, no entroncamento com a RSC-453, em Caxias do Sul.

Cuidado redobrado às margens da rodovia em virtude da movimentação de caminhões executando a terraplanagem para a colocação do piso.

Manutenção no pavimento

– ERS-129, do quilômetro 94 ao 95, em Vespasiano Correa;

– RSC-453, no quilômetro 94, em Garibaldi;

– ERS-235, no quilômetro 10,5 e do 20 ao 22, em Nova Petrópolis;

– ERS-020, do quilômetro 82 ao 86, em São Francisco de Paula;

– ERS-474, do quilômetro 17 ao 20, em Santo Antônio da Patrulha;

– ERS-122, no quilômetro 5 e 13, entre Portão e São Sebastião do Caí;

– ERS-135, no quilômetro 68, em Erechim.

Reparos localizados

– RSC-453, do quilômetro zero ao 15, entre Venâncio Aires e Mato Leitão;

– ERS-122, nos quilômetros 91 e 96, em Flores da Cunha.

Tapa-buracos

– ERS-129, ERS-130 e ERS-135, em toda a extensão.

Limpeza e desobstrução

– ERS-130, no quilômetro 75, em Lajeado.

Conservação, Roçada e limpeza de margens

– ERS-129, do quilômetro 72 ao 91, entre Encantado e Muçum;

– RSC-453, do quilômetro 37 ao 55, entre Estrela e Teutônia;

– ERS-239, do quilômetro 21 ao 31, entre Campo Bom e Sapiranga;

– ERS-020, do quilômetro 69 ao 90, em Três Coroas;

– ERS-474, do quilômetro 27 ao 32, entre Santo Antônio da Patrulha e Rolante;

– ERS-240, do quilômetro zero ao 13, entre São Leopoldo e Portão;

– ERS-040, do quilômetro 11 ao 20, em Viamão;

– ERS-122, do quilômetro 105 ao 109, entre Flores da Cunha e Antônio Prado;

– RS-135, do quilômetro 25 ao 33, entre Coxilha e Sertão.

Serviços nas estradas

– Ambulância: abrange 759 quilômetros de rodovias em 12 praças de pedágio. As equipes prestam resgate e socorro médico 24 horas por dia. O trabalho fica a cargo da Transul Emergências Médicas. Para acionar o serviço, disque 0800 0090 192.

– Guinchos: neste período de grande fluxo nas estradas, os guinchos para atendimento poderão ser acionados pelo telefone 0800-648-3903. A EGR também mantém convênio com bombeiros voluntários de vários municípios.

– Monitoramento: a EGR disponibiliza link na internet para acompanhamento do tráfego de veículos nas praças de pedágio, em tempo real. Para acessar, acesse antigo.egr.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

