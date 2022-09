Rio Grande do Sul Motorista foge após atropelar casal de ciclistas em rua de São Gabriel

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

Vítimas sofreram diversas fraturas nos braços e pernas. (Foto: Reprodução)

Um casal de ciclistas sofreu fraturas em braços e pernas ao ser atropelado por automóvel desgovernado em uma rua do Centro de São Gabriel (Região Sudoeste do Estado), na manhã desta sexta-feira (16). O acidente foi gravado pela câmera de segurança de uma loja, material que será utilizado pela Polícia Civil para tentar identificar o motorista, que fugiu sem prestar socorro.

O registro de imagens mostra que a colisão ocorreu quando o condutor de um Volkswagen Voyage tentou desviar de uma caminhonete Fiat Toro que entrava na rua Bento Ferreira. A manobra brusca fez com que a lateral do veículo atingisse Simone Almeira, 42 anos, e Adriano Freitas, de 46. Eles estavam a caminho do trabalho.

Pedalando próximo ao meio-fio, a dupla foi arremessada até a calçada. Internados com politraumatismo na Santa Casa de Caridade do município, ambos deveriam passar por cirurgia ainda nesta sexta-feira, mas até a noite não havia informações sobre o estado de saúde de cada um.

Acidente com mortes

Também pela manhã, a colisão frontal entre um automóvel e uma van resultou em duas mortes no quilômetro 28 da rodovia estadual ERS-210, próximo à cidade gaúcha de São Martinho (Região Noroeste). Outras 13 pessoas ficaram feridas sem gravidade.

De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), perderam a vida no acidente o motorista do carro e o passageiro que viajava ao seu lado. Eles foram identificados como Eduardo Augusto da Silva Morgenstern, 24 anos, e Guilherme Waldow Bottega, de 22.

(Marcello Campos)

