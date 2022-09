Porto Alegre Justiça Eleitoral começa a preparar as urnas eletrônicas que serão utilizadas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

Equipamentos foram alvo de demonstração à imprensa e autoridades. (Foto: Luã Fontoura/TRE-RS)

Nesta sexta-feira (16), o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) começou a preparar as urnas eletrônicas que serão utilizadas em Porto Alegre no primeiro e segundo turno da votação de 2022. A primeira etapa é a chamada “carga”, que consiste na inserção dos softwares com dados relativos aos candidatos e eleitores.

De acordo com o órgão, todos os protocolos são acompanhados de controles que reforçam a segurança do equipamentos e do próprio processo de escolha dos postulantes a mandatos nos Poderes Executivo e Legislativo. A medida é fundamental em meio a notícias falsas que circulam em redes sociais e aplicativos de conversa para desacreditar a tecnologia.

A operação foi realizada no local onde os equipamentos permanecem armazenados. Na oportunidade, o TRE-RS detalhou aspectos como programação e funcionamento das urnas, bem como a verificação da autenticidade dos sistemas utilizados em sua programação.

“Trata-se de mais um momento para imprensa e entidades fiscalizadoras conheceram a logística e os procedimentos a serem executados”, frisou a Justiça Eleitoral gaúcha, acrescentando que:

“Todos tiveram a oportunidade de verificar que os programas instalados são exatamente os mesmos gerados pelo Tribunal Superior Eleitoral em cerimônia pública que encerrou a fase de inspeção dos programas, criados pela equipe do TSE. A fiscalização é muito bem recebida por nós, com entendimento de que quanto mais presentes as entidades no processo, maior a garantia que teremos da lisura do processo eleitoral”.

O presidente do TRE-RS, desembargador Francisco José Moesch, acompanhou os trabalhos no depósito, assim como chefes de zonas eleitorais da Capital e servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação e da Secretaria de Auditoria Interna.

Também compareceram à demonstração representantes de veículos de comunicação, partidos, seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS), Ministério Público (MP) e Tribunal de Contas da União (TCU), dentre outros.

O carregamento de dados nas urnas eletrônicas contempla todas as zonas eleitorais do Rio Grande do Sul, em um cronograma cuja conclusão está prevista para o dia 26 deste mês.

Cargos em disputa

Quase 8,6 milhões de gaúchos estão aptos a comparecer às urnas no dia 2 de outubro para escolher 55 deputados estaduais, 31 federais e um senador, além de governador e presidente da República. No caso desses dois últimos, se o candidato vencedor não obtiver mais de 50% dos votos válidos, será realizado segundo turno de votação no dia 30.

O voto é facultativo a partir dos 16 anos e obrigatório dos 18 aos 70 anos. Idosos acima desta faixa etária só vão às urnas se quiserem, assim como os analfabetos.

(Marcello Campos)

