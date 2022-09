Política Na TV Pampa, candidatos a uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul debatem propostas para o Estado

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2022

O programa, apresentado por Paulo Sérgio Pinto (C), teve três blocos, sendo seis rodadas de perguntas e respostas. Foto: Divulgação/O Sul

A TV Pampa apresentou, na noite desta sexta-feira (16), debate com candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Neste ano, cada Estado vai eleger um senador, com mandato de oito anos. Paulo Sérgio Pinto intermediou o Debate Pampa, que se destacou por ter um formato dinâmico de perguntas e respostas. Redução de impostos, recuperação fiscal do Estado e segurança pública foram os temas que dominaram o programa.

Os postulantes ao Senado pelo Estado que participaram do debate foram Ana Amélia Lemos (PSD), Hamilton Mourão (Republicanos), Maristela Zanotto (PSC), Comandante Nádia (PP), Olívio Dutra (PT), Professor Nado (Avante) e Sanny Figueiredo (PSB). Também concorrem ao cargo, mas sem representação mínima: Fabiana Sanguiné (PSTU) e Paulo Rosa (DC).

Sobre redução impostos, Hamilton Mourão afirmou que “o nosso Estado é pesado em impostos. Nós temos um desequilibro fiscal, que cresceu no governo do PT”. “Temos que baixar impostos para termos capacidade de competir com os demais Estados. Além disso, a gente precisa de equilíbrio fiscal para melhorar a produtividade”, disse.

Ana Amélia Lemos continuou o tema da recuperação fiscal no Estado: “Foi feito um regime de recuperação fiscal durante o governo do Eduardo Leite em conjunto com uma série de outros partidos”. A ex-senadora afirmou que para garantir o pagamento do salário dos servidores em dia, a recuperação fiscal foi necessária. “Além dos hospitais gaúchos, que também receberam em dia”, disse. “A responsabilidade fiscal foi feita da forma correta”, finalizou.

Na questão do emprego, Maristela lembrou da falta de investimento na Metade Sul do Estado. “Nós somos defensores do emprego. O emprego, para nós, é o que gera dignidade. Educação garante o futuro. Eu venho da metade Sul do Estado e a falta de investimentos é uma realidade gaúcha”, afirmou. Aproveitando o tema, a postulante citou um pedido de perdão da dívida do Estado com a União. “Temos que ter força para, quem sabe, tentarmos o perdão da dívida do Estado.”

O candidato Olívio Dutra afirmou que lutará para a reversão do Teto de Gastos. “Além disso, o protagonismo deve ser restabelecido, por exemplo, com o Orçamento Participativo”. Ele citou o orçamento secreto do governo federal, aprovado pelo Congresso. “Sou contra emendas secretas. As emendas fizeram cortes brutais em universidades.”

Sanny Figueiredo aproveitou a questão do emprego para citar o fechamento do comércio durante o pico da pandemia. “Claro que a covid acabou fechando o comércio, no entanto, a classe mais alta se negou a ficar em casa no início da pandemia, agravando a situação”, disse. “Em função disso, eu, como pequena empreendedora tive que demitir alguns funcionários”, concluiu.

Na área da segurança, a candidata Comandante Nádia falou sobre a política do desencarceramento. “Não podemos aceitar que criminosos estejam vivendo conosco (…) Com as famílias com medo de saírem na rua.” O tema da possível desmilitarização da polícia também foi abordado. “A desmilitarização fará com que aconteça uma insegurança jurídica. Isso não podemos admitir, uma política irresponsável.”

Já para Professor Nado, a ressocialização de ex-detentos faz-se necessária. “Nos estabelecimentos penais do Brasil, 75% são de jovens”. “Precisamos construir escolas e não presídios.” “O Rio Grande do Sul foi reprovado na educação”, se referindo ao criticou a piora nos indicadores do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 4,1%, que foi divulgado nesta sexta. Nós precisamos, por exemplo, mais uma vez rediscutir o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), inclusive fazendo esforço no aumento de recursos para comprometer até 8% do PIB para educação.

O programa teve três blocos, sendo o primeiro para apresentações dos candidatos e duas rodadas de perguntas e respostas. No segundo bloco com mais duas etapas de questionamentos. Na última parte do programa, duas rodadas de perguntas respostas, além das considerações finais dos postulantes ao Senado. Foram seis momentos em que os debatedores tiveram a oportunidade de questionarem seus oponentes, mostrando com exclusividade um debate direto.

Além da transmissão na TV Pampa, o debate foi ao ar, em áudio, pela Rádio Liberdade (83,3 FM). Também foi possível acessar pelo YouTube, onde o programa ficará gravado. Assim como nas redes sociais Twitter e Facebook da emissora.

Conheça os candidatos

Ana Amélia Lemos (PSD) – Natural de Lagoa Vermelha. A jornalista, de 77 anos, foi senadora e candidata à vice-presidência da República. Ana Amélia declarou um patrimônio de R$ 6 milhões. O tempo de propaganda no rádio e na TV é de 1 minuto e 54 segundos.

Fabiana Sanguiné (PSTU) – Natural de Porto Alegre. Fabiana, de 44 anos, é servidora pública. A candidata foi dirigente do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) e da Associação dos Servidores da Secretária Municipal da Saúde da Capital. O patrimônio pessoal declarado foi de R$ 109 mil. Não tem acesso ao horário eleitoral.

Hamilton Mourão (Republicanos) – Natural de Porto Alegre. O general de Exército da reserva é o atual vice-presidente da República. Mourão, de 68 anos, tem patrimônio declarado superior a R$ 1 milhão. O tempo de propaganda no rádio e na TV é de 47 segundos.

Maristela Zanotto (PSC) – Natural de Paraí. Maristela, de 59 anos, é empresária. A postulante a uma vaga no Senado foi presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Caçapava do Sul. O patrimônio declarado foi de R$ 432 mil. O tempo de propaganda no rádio e na TV é de 15 segundos.

Comandante Nádia (PP) – Natural de Porto Alegre. A tenente-coronel da Brigada Militar tem 54 anos. A candidata está em seu segundo mandato como vereadora da capital gaúcha. O patrimônio pessoal declarado é de R$ 1,2 milhão. O tempo de propaganda no rádio e na TV é de 30 segundos.

Olívio Dutra (PT) – Natural de Bossoroca. Olívio, de 81 anos, foi prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul e ministro. O patrimônio pessoal declarado é superior a R$ 2 milhões. O tempo de propaganda no rádio e na TV é de 48 segundos.

Paulo Rosa (DC) – O empresário, de 53 anos, é natural de Santa Rosa. Os sites e perfis oficiais das redes sociais do candidato não foram informados ao Tribunal Superior Eleitoral. O postulante afirmou que não há bens pessoais a declarar. Não tem acesso ao horário eleitoral.

Professor Nado (Avante) – Natural de São Leopoldo. Teixeira, de 58 anos, foi vereador por dois mandatos. O patrimônio declarado é de R$ 350 mil. O tempo de propaganda no rádio e na TV é de 23 segundos.

Sanny Figueiredo (PSB) – Natural de Esteio. Sanny, de 43 anos, é microempresária e ativista do Movimento Negro Unificado do RS (MNU/RS) e do Grupo de Ações Afirmativas Afrodescendentes. A candidata afirmou que não há bens pessoais a declarar. O tempo de propaganda no rádio e na TV é de 21 segundos.

