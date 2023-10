Mundo Ao menos 260 corpos são encontrados em rave em Israel onde estava o pai de músico Alok

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











"Estou em choque até agora! E as bombas não param de explodir…", escreveu Juarez em uma rede social. Foto: Reprodução "Estou em choque até agora! E as bombas não param de explodir…", escreveu Juarez em uma rede social. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao menos 260 corpos foram encontrados após Hamas atacar uma rave em Israel onde estava o pai de Alok, informou neste domingo (8) o jornal “The Times of Israel”.

No sábado (7), o DJ Juarez Petrillo, pai dos DJs Alok e Bhaskar, filmou o momento em que o festival Universo Paralello foi interrompido após a chegada de homens do grupo extremista armado.

O vídeo mostrou fumaça no céu e as pessoas se movimentando no evento de música eletrônica.

“Estou em choque até agora! E as bombas não param de explodir…”, escreveu Juarez em uma rede social.

Neste domingo, a BBC informou que a rave foi realizada no deserto de Negev, no Sul de Israel, perto da Faixa de Gaza. A reportagem relatou que os participantes viveram momentos de terror após a chegada de homens do Hamas.

O conflito entre Israel e o Hamas entrou em seu segundo dia neste domingo. O balanço mais recente das autoridades locais indica que ao menos 1.120 pessoas morreram, sendo 700 em Israel, 413 na Faixa de Gaza e 7 na Cisjordânia. Milhares de pessoas ficaram feridas.

A disputa começou depois que o Hamas, um grupo extremista armado que é uma das maiores organizações islâmicas nos territórios palestinos, realizou neste sábado um ataque-surpresa contra o território israelense. A partir da Faixa Gaza, foram lançados 5 mil foguetes.

Por terra, ar e mar, homens armados do Hamas invadiram o território israelense na região sul do país. Agências internacionais relataram que eles atiraram em pessoas que estavam nas ruas da região. Também houve relatos de dezenas de israelenses levados como reféns para de Gaza, incluindo mulheres e crianças.

Esse foi considerado um dos maiores ataques que Israel sofreu nos últimos anos. Diante da ofensiva do Hamas, o governo israelense iniciou uma retaliação.

“Estamos em guerra e vamos ganhar”, disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. “O nosso inimigo pagará um preço que nunca conheceu.” Ainda no sábado, Israel lançou bombas em direção à Faixa de Gaza. Segundo as forças israelenses, os alvos eram locais ligados ao Hamas, que controla a região.

O conflito entre Israel e Palestina se estende há décadas. Em sua forma moderna, remonta a 1947, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) propôs a criação de dois Estados, um judeu e um árabe, na Palestina, sob mandato britânico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/ao-menos-260-corpos-sao-encontrados-em-rave-em-israel-onde-estava-o-pai-de-musico-alok/

Ao menos 260 corpos são encontrados em rave em Israel onde estava o pai de músico Alok

2023-10-08