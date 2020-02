Política Ao retornar a Brasília, ministro da Casa Civil diz que não considera deixar o governo

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

O gaúcho Onyx Lorenzoni retornou dos Estados Unidos Foto: Valter Campanato/Agência Brasil O gaúcho Onyx Lorenzoni retornou dos Estados Unidos. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Ao chegar no aeroporto de Brasília nesta sexta-feira (31), o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que não considera deixar o governo. Com férias previstas até domingo (02), o gaúcho voltou dos Estados Unidos.

Nos últimos dias, a Casa Civil passou por uma série de modificações e esvaziamento de poder por determinação do presidente Jair Bolsonaro, o que teria antecipado a volta do ministro para a capital federal. A situação de Onyx passou a ser considerada instável politicamente por especialistas.

Ao desembarcar no aeroporto, questionado se pretendia sair do governo, Onyx respondeu: “Claro que não. Como já disse, a minha missão, junto com o presidente Bolsonaro, é servir ao Brasil. Mas claro que toda e qualquer decisão dentro do governo é liderada por ele”, afirmou o ministro.

“Quem define é o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é o meu lider, é o presidente do nosso País. Eu lutei muito para que ele estivesse onde ele está. Ele está fruto da oração e do pedido de milhões de brasileiros para transformar o Brasil. Eu me sinto muito honrado desde o primeiro dia de fazer parte da equipe que está mudando o Brasil”, completou.

Nesta semana, Bolsonaro exonerou dois assessores de Onyx na Casa Civil: Vicente Santini e Fernando Moura.

Além disso, o presidente retirou o PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) da alçada da Casa Civil e passou para o Ministério da Economia, deixando a pasta comandada com Onyx sem uma de suas principais atribuições.

