Futebol Fora dos planos do Grêmio, André pode ser negociado para o futebol mexicano

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

Tigres deve ser o destino do centroavante Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Sem perspectivas de aproveitamento para 2020, André pode deixar o Grêmio em breve. O agente do centroavante já recebeu o aval da direção gremista para negociar o atleta, que pode ter como destino o futebol mexicano.

Depois da não concretização do interesse do Coritiba, o Tigres, do México, pode ser o novo clube do jogador do Grêmio. Até o momento, a direção gremista afirma que não recebeu nada concreto por André, mas uma proposta oficial pode chegar a qualquer momento: “Não tem nada, não. Não temos nenhuma situação concreta com o Tigres. Para nós não chegou nada”, afirmou o presidente Romildo Bolzan Jr., após a vitória sobre o São José.

André ainda possui contrato até o final de 2021.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Futebol

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário