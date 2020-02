Grêmio Everton supera novas marcas e garante “fico” no Grêmio

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

Cebolinha superou as marcas de Ronaldinho e Luan Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O torcedor gremista ainda poderá ver Everton Cebolinha vestindo a camisa do Grêmio nos próximos jogos. Autor dos dois gols que garantiram a vitória do time sobre o São José, o camisa 11 garantiu o “fico” na Arena, às vésperas do fechamento de mais uma janela de transferências para o futebol europeu. O protagonismo em mais uma partida garantiu a quebra de mais uma marca por parte do atacante.

“Fico. O planejamento é ficar, almejo muitas coisas grandes aqui. Hoje (quinta-feira) pude entrar mais uma vez na história do clube. Fico muito feliz. Espero a cada dia cravar meu nome na história do Grêmio”, declarou Everton na saída de jogo.

Ao balançar as redes duas vezes, Cebolinha chegou aos 69 gols com a camisa tricolor, ultrapassando Ronaldinho, com 68, na lista dos maiores artilheiros da história do Grêmio. Além da marca, Everton assumiu a artilharia da Arena com 42 gols, superando a marca de Luan, que foi negociado com o Corinthians.

Destaque do clube gaúcho e com a camisa da Seleção Brasileira, o atacante não se diz frustado por ainda não ter deixado o Brasil. Por outro lado, destaca que a permanência também leva em conta a busca pela valorização do futebol nacional: “Eu quero ficar focado no Grêmio, e espero poder ajudar a equipe. Não só com gols, mas também com assistências. A gente sabe que o assédio é normal, mas o futebol brasileiro tem que ser valorizado. Só jogar na Europa não quer dizer que você tá jogando em alto nível”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

