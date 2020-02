Esporte Grêmio vence o São José de virada com dois gols de Everton

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2020

Foto: Lucas Uebel | Grêmio

O Grêmio conquistou a primeira vitória jogando em casa na Arena, pelo Gauchão. Mas o resultado final não veio fácil, o Tricolor saiu perdendo e teve de buscar a virada no segundo tempo. Éverton marcou duas vezes e ajudou o tricolor, nas últimas 24h da janela europeia.

O jogo

O Grêmio entrou em campo pela terceira vez seguida com o time titular no Campeonato Gaúcho e com o time principal a equipe de Renato buscava a primeira vitória jogando em casa, no estadual. Contudo, o início não foi o esperado. O Tricolor buscava o resultado, mas não conseguia ser efetivo. Ainda assim, Everton bem marcado buscava as jogadas, mas não finalizava bem.

O primeiro tempo ainda trouxe dois sustos. Primeiro Kanneman em um choque com o meia Gustavo Xuxa saiu mais cedo e mancando, gerando preocupação no técnico Renato Portaluppi e no torcedor que veio ao estádio. O segundo veio com Diguinho, meia do São José, que driblou a defesa gremista e marcou um belo gol.

No segundo tempo o Grêmio voltou com uma nova atitude. Buscando a todo momento o ataque o Tricolor empilhou chances e bola insistia em não entrar. Victor Ferraz cruzou e Éverton acertou a trave. Mas isso parecia um ensaio. Tempo depois, Victor Ferraz voltou a cruzar e Éverton concluiu para o primeiro gol. Estava então o empate garantido.

Porém, ainda faltava um gol pra consolidar a primeira vitória. Do banco, Renato trouxe Ferreira e mudou o jogo. O Grêmio buscou ainda mais o ataque. E foi justamente em um lance do jovem atacante gremista que a virada aconteceu.

Pelo lado esquerdo de ataque, Ferreira puxou a jogada e buscou o cruzamento, a bola atravessou a área e bateu na trave, no rebote, Éverton dominou, driblou e marcou o segundo. Com o gol, o jogador passou Luan e Ronaldinho Gaúcho na artilharia gremista.

Com a vitória o Grêmio entrou na zona de classificação do seu grupo. Na próxima segunda-feira o Grêmio volta a campo diante do Esportivo, buscando consolidar a classificação.

