Mundo Ao som de Village People, Trump e Musk curtem balada juntos

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Trump voltou a dançar Y.M.C.A com o grupo Village People na arena Capital One em Washington na noite desse domingo (19). (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O segundo dia de eventos da posse do presidente eleito Donald Trump teve como atração principal a banda Village People. No “esquenta” da posse, o grupo responsável por hits como “Macho Man” e “Y.M.C.A.” – ambos considerados hinos gays do final do século XX – colocou Trump e Elon Musk para dançar.

Nesse domingo, o presidente eleito voltou a dançar a música Y.M.C.A juntamente com o grupo na arena Capital One em Washington.

Na verdade, Trump e seus eleitores adoram o grupo Village People.

Após o republicano fazer seu discurso de despedida da Casa Branca, há quatro, foi uma música do Village People que tocou em seguida. A canção voltou a tocar várias vezes durante a campanha.

Trump se orgulha da percepção de que seus comícios têm o clima popular de uma partida esportiva ou um show de rock — então o hit alegre do Village People faz sentido como sua trilha sonora.

Uma coisa que diverte os apoiadores de Donald Trump é que ele não se encaixa perfeitamente em uma categoria. “As seleções musicais de Trump nos dizem muito sobre ele”, diz o professor James Garratt, autor do livro “Music and Politics: A Critical Introduction”.

“E, diferentemente de outros políticos, ele não parece se importar se suas escolhas (normalmente pessoais) pareçam ideologicamente inconsistentes”, acrescenta. “Afinal, ele mudou repetidamente suas alianças políticas, e sua playlist também oscila ecleticamente. […] Ao usar músicas como YMCA, estamos vendo o autêntico Trump em toda sua confusão”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/ao-som-de-village-people-trump-e-musk-curtem-balada-juntos/

Ao som de Village People, Trump e Musk curtem balada juntos

2025-01-19