Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

Donald Trump toma posse nesta segunda-feira (20), em Washington, para o seu segundo mandato na presidência dos Estados Unidos. A cerimônia marca o retorno do republicano ao poder depois de quatro anos do governo do democrata Joe Biden.

O dia da posse de Trump conta com diversas tradições, como juramentos, discursos, desfiles e bailes. Além disso, Biden deixa a Casa Branca, enquanto a família Trump se muda para a residência oficial do presidente norte-americano.

As temperaturas em Washington devem atingir níveis recordes nesta segunda-feira. No domingo (19), a prefeita de Washington, Muriel Bowser, declarou situação de emergência devido ao frio extremo na cidade.

As condições climáticas levaram Trump a transferir as cerimônias para locais fechados. O juramento de Trump está marcado para as 14h (no horário de Brasília). Após a posse, Trump deve fazer um discurso no qual ele afirmou que abordará ordens executivas e promessas de campanha que colocaria em vigor no novo governo.

As apresentações musicais da posse de Trump iniciam às 11h30min (também pelo horário de Brasília).

Decretos e ordens executivas

Trump planeja emitir quase 100 decretos e ordens executivas após tomar posse como presidente dos Estados Unidos nesta segunda.

Durante um comício no domingo (19), o novo presidente afirmou: “Toda ordem executiva radical e tola do governo Biden será revogada poucas horas após eu tomar posse”.

Brasileiros

Nas últimas semanas, líderes da oposição no Brasil organizaram uma comitiva com 21 parlamentares de partidos como PL, Novo, Republicanos e Podemos, para ir à posse do presidente eleito dos Estados Unidos.

Os congressistas prometem “representar” o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi proibido de deixar o Brasil pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes negou, mais uma vez a devolução do passaporte de Bolsonaro, retido desde fevereiro de 2024.

Alguns parlamentares, como o filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), por exemplo, já estão no país há mais de uma semana.

O governo brasileiro será representado pela embaixadora Maria Luiza Viotti. Lula não foi convidado para a posse.

Veja quem compõe a comitiva de parlamentares:

Adilson Barroso (PL-SP)

Bia Kicis (PL-DF)

Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

Capitão Alden (PL-BA)

Carla Zambelli (PL-SP)

Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

Coronel Fernanda (PL-MT)

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Giovani Cherini (PL-RS)

Gustavo Gayer (PL-GO)

Joaquim Passarinho (PL-PA)

Luiz Philippe de Orleans (PL-SP)

Marcel van Hattem (Novo-RS)

Marcos Pollon (PL-MS)

Mario Frias (PL-SP)

Mauricio Marcon (PODE-RS)

Mauricio do Vôlei (PL-MG)

Messias Donato (Republicanos-ES)

Sargento Gonçalves (PL-RN)

Silvia Waiãpi (PL-AP)

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

2025-01-20