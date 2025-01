Rio Grande do Sul Aos 116 anos e 7 meses, freira gaúcha é agora a pessoa mais idosa do mundo

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2025

Irmã Inah é também conhecida como torcedora apaixonada do Inter. (Foto: Divulgação/S.C. Internacional)

Conhecida por sua longevidade e paixão pelo Inter, a freira gaúcha Inah Canabarro Lucas acaba de se tornar oficialmente a pessoa mais velha do mundo, aos 116 anos e 7 meses. O status foi atestado nesse sábado (4) pelo grupo norte-americano de pesquisa Longeviquest, após a morte da japonesa Tomiko Itooka, com quase a mesma idade – a nipônica nasceu em 23 de maio de 1909, ao passo que a brasileira é do dia 27.

“Irmã Inah” é natural de São Francisco de Assis (Região Central do Estado). Ela reside em Porto Alegre, na instituição de idosos anexa à Casa Provincial Santa Teresa de Jesus, na avenida João Pessoa nº 547, próximo à Rua da República, na divisa dos bairros Cidade Baixa e Farroupilha.

Alçada à condição de mais famosa torcedora colorada na atualidade, a religiosa é mais antiga que o próprio clube, fundado em 4 de abril de 1909 – portanto, quase um ano depois. A direção do Inter inclusive postou nesse sábado uma homenagem a Inah em suas redes sociais:

“Seja rico ou pobre, não importa, é pelo povo! Assim, Inah Canabarro, a mulher mais velha do planeta se refere ao seu amado Internacional”.

Em sua vida simples no residencial de idosos, a freira mantém junto a seus pertences uma série de itens alusivos a seu time do coração. A lista inclui camisas do clube, manta vermelha e branca com o emblema colorado e broches, dentre outros.

Quem convive com a religiosa também elogia a sua “saúde de ferro”. Em outubro de 2022, por exemplo, ela foi diagnosticada com covid, uma das mais temidas ameaças à população idosa. Mas se recuperou plenamente, aos 114 anos, fato que surpreendeu muita gente.

Em meio à sua trajetória de abnegação católica, Irmã Inah – graduada em Letras – foi professora em Porto Alegre, Santana do Livramento (Fronteira-Oeste gaúcha) e Rio de Janeiro, lecionando disciplinas como Língua Portuguesa, Ciências e Artes. Essa dedicação foi coroada, também em 2022, com a medalha de “Imortal” da Academia Luso-Brasileira de Letras do Rio Grande do Sul (ALBL-RS).

O ranking atualizado pelo site longeviquest.com tem como segunda pessoa mais velha do mundo a inglesa Ethel Caterham England, com 115 anos e 4 meses (21 de agosto de 1909). Com poucos dias de diferença (2 de setembro de 1909), a japonesa Okagi Hayashi aparece em terceiro lugar.

De acordo com o mesmo grupo de monitoramento dos chamados “supercentenários”, o recorde pertence à francesa Jeanne Louise Calment, nascida em 21 de fevereiro de 1875 e que faleceu em 4 de agosto de 1997 com a impressionante marca de 122 anos e 6 meses.

Manifestações de carinho

Milhares de internautas das mais variadas partes do País também se manifestaram no Instagram, Facebook e outras plataformas, com recados emocionados e desejos de saúde. Um deles, o também gaúcho Rogério Antenor Magalhães Leal, escreveu o seguinte testemunho:

“Tive o prazer de conhecê-la pessoalmente quando trabalhei no projeto e execução do prédio onde ela mora. Ela é apaixonada pelo ‘Clube do Povo’. Em um canto da sala de convivência, cobriu sua mesa de trabalho com uma bandeira do Internacional. Recebemos um cartão de Natal desenhado por ela e com uma letra perfeita, que não se vê mais”.

(Marcello Campos)

