Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2025

Gabigol deu uma volta olímpica no gramado, distribuindo bolas personalizadas para os torcedores. (Foto: Divulgação/Cruzeiro Esporte Clube)

O Cruzeiro abriu as portas do Mineirão para apresentar Gabigol e outros reforços anunciados nesse sábado (4) com 44 mil torcedores presentes, segundo o clube. O atacante chega como a principal contratação para 2025, após passagem vitoriosa de cinco anos pelo Flamengo.

Por volta de 12h40, o reforço celeste entrou no gramado e foi ovacionado. Nas primeiras palavras, mandou um recado para o torcedor:

“Agradecer a Deus por esse momento. Agradecer ao nosso Pedrinho (Pedro Lourenço, dono da SAF), porque, realmente, sem ele isso não teria acontecido. Muito feliz, muito animado. E é o Cabuloso!”

Pedro Lourenço destacou:

“Há seis meses, eu falei que eu ia parar Belo Horizonte. O dia chegou. Nada mais nada menos que o maior jogador do Brasil na atualidade. Ele tem mais títulos que muitos grandes clubes do Brasil. Não fomos atrás de aventura. Fomos atrás de uma realidade. É um sonho realizado.”

Gabigol deu uma volta olímpica no gramado, distribuindo bolas personalizadas para os torcedores.

Algo semelhante ao que aconteceu com o Dudu, revelado na base do clube e que conquistou 13 títulos com a camisa do Palmeiras, de onde veio para a Toca da Raposa. O atacante foi ovacionado pela torcida – que havia se posicionado contra o jogador por ter desistido do acordo firmado com o Cruzeiro no meio do ano – e falou sobre a alegria de retornar ao clube:

“Obrigado a cada torcedor, por ter comparecido aqui e também me dado apoio.”

“Estão me recebendo muito bem, e eu espero que possamos retribuir todo esse carinho dentro de campo, com grandes conquistas e grandes jogos aqui no Mineirão. Contamos sempre com o apoio de vocês. Obrigado por tudo.”

Mais reforços

Antes do camisa 9 entrar no Gigante da Pampulha pela primeira vez como jogador do Cruzeiro, o clube também apresenta à torcida outros quatro reforços: o lateral direito Fagner, o volante Christian, e os meias Eduardo e Rodriguinho.

Na sexta (3), também foi apresentado, de forma separada, o atacante Dudu, considerado um nome de impacto na atual janela. O atacante foi revelado na base do clube e retorna após passagem com 13 títulos pelo Palmeiras. Ele também participou da apresentação.

Entre os nomes confirmados, os únicos que não estiveram presente no evento foram os atacantes Yannick Bolasie e Marquinhos. Esse último está em BH, mas ainda não foi anunciado pelo clube. O congolês, por outro lado, está passando férias na Inglaterra e se apresentará ao Cruzeiro direto nos Estados Unidos, onde o clube realizará pré-temporada.

O elenco se reapresenta neste domingo (5), mesmo dia que embarca para rumo à América do Norte. Na Flórida, terá amistosos contra São Paulo e Atlético-MG, nos dias 15 e 18 de janeiro, respectivamente.

Os novos nomes comandados por Fernando Diniz foram apresentados por Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e por Alexandre Mattos, CEO de futebol e principal responsável pelas negociações na janela.

