Rio Grande do Sul Proprietários de veículos têm desconto para pagamento antecipado do IPVA 2025 em janeiro

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Quem quitar o tributo até o dia 31 pode ter uma redução de até 24,80%. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Proprietários de veículos podem obter economia com o pagamento do IPVA 2025 antecipadamente em janeiro, antes do vencimento por placas, que ocorre no último dia útil de abril. Quem realizar a quitação até 31 de janeiro tem desconto de 6% pela antecipação.

Os proprietários também podem obter os descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão. Caso tenham direito, que acumularão, nesse caso, poderão agregar os descontos que chegarão ao máximo de 24,80%.

Se o proprietário optar pelo parcelamento em seis vezes, também terá o respectivo desconto nas parcelas de janeiro (6%), fevereiro (3%) e março (1%). Neste caso, deverá ser feita a opção pelo parcelamento e pagamento da primeira parcela até 31 de janeiro.

Para fazer o parcelamento, é obrigatório o pagamento em seis vezes dentro dos prazos estipulados. Por exemplo, se o proprietário decidir iniciar o parcelamento em fevereiro, não será mais possível, pois precisa pagar a parcela ainda no mês de janeiro. Em fevereiro, terá de pagar a segunda.

As parcelas que vencem em janeiro, fevereiro e março terão descontos de 6%, 3% e 1%, respectivamente.

O parcelamento em seis vezes, que foi implementado em 2022, somado aos descontos de antecipação, auxilia o contribuinte a planejar o pagamento do tributo de forma mais alongada, quitando o IPVA de janeiro até junho.

Os contribuintes que optarem pelo parcelamento do tributo pelo Pix precisam gerar todo mês um novo QR Code para o pagamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/proprietarios-de-veiculos-tem-desconto-para-pagamento-antecipado-do-ipva-2025-em-janeiro/

Proprietários de veículos têm desconto para pagamento antecipado do IPVA 2025 em janeiro

2025-01-04