O tenista suíço Roger Federer, de 41 anos, anunciou, nesta quinta-feira (15), a sua aposentadoria. A última competição oficial que ele disputará será a Laver Cup, entre os dias 23 e 25 deste mês, em Londres, na Inglaterra.

“Como muitos de vocês sabem, os últimos três anos me apresentaram desafios na forma de lesões e cirurgias. Trabalhei duro para voltar à plena forma competitiva. Mas também conheço as capacidades e limites do meu corpo. Eu tenho 41 anos”, disse Federer nas redes sociais.

“Joguei mais de 1.500 partidas em 24 anos. O tênis me tratou com mais generosidade do que eu jamais teria sonhado, e agora devo reconhecer quando é a hora de encerrar minha carreira competitiva”, afirmou o atleta.

“A Copa Laver, na próxima semana, em Londres, será meu último evento do ATP. Vou jogar mais tênis no futuro, é claro, mas não em Grand Slams ou no circuito”, concluiu o tenista.

Federer acumula na carreira 20 títulos de Grand Slam: oito em Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), seis no Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), cinco no US Open ((2004, 2005, 2006, 2007, 2008) e um em Roland Garros (2009).