Agro Valor da produção agrícola bate recorde no Brasil

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com um total de 134,9 milhões de toneladas, a produção nacional de soja teve incremento de 10,8% em relação ao ano anterior Foto: Wenderson Araujo/CNA Com um total de 134,9 milhões de toneladas, a produção nacional de soja teve incremento de 10,8% em relação ao ano anterior. (Foto: Wenderson Araujo/CNA) Foto: Wenderson Araujo/CNA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O valor de produção das principais culturas agrícolas do Brasil atingiu o recorde de R$ 743,3 bilhões em 2021, um crescimento de 58,6% em relação ao ano anterior.

A safra de grãos, por sua vez, após dois anos seguidos de recordes na série histórica, mostrou uma ligeira redução de 0,4%, totalizando 254,4 milhões de toneladas. A área plantada no País, considerando todas as culturas, totalizou 86,7 milhões de hectares, uma ampliação de 3,3 milhões de hectares, 3,9% superior a 2020.

Os dados são da Pesquisa Agrícola Municipal, divulgada nesta quinta-feira (15) pelo IBGE. “O ano de 2021 ainda foi marcado pelos reflexos da pandemia de Covid-19, que trouxe como consequência uma elevada demanda das commodities agrícolas ao redor do mundo e a valorização do dólar frente ao real. Essa situação resultou também na disparada dos preços agrícolas em 2021 na comparação com o ano anterior”, explicou o supervisor da pesquisa, Winicius de Lima Wagner.

Soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão foram, nessa ordem, os cinco primeiros produtos no ranking de valor de produção, todos eles mostrando aumento em geração de valor. Em termos de quantidade produzida, no entanto, apenas a soja apresentou crescimento entre eles, atingindo novo recorde.

Com um total de 134,9 milhões de toneladas, a produção nacional de soja teve incremento de 10,8% em relação ao ano anterior. O valor gerado pela soja cresceu 102,1%, totalizando R$ 341,7 bilhões em 2021. Outros produtos com aumento na produção foram o trigo, que bateu recorde, e o arroz.

O Estado com maior valor de produção foi o Mato Grosso, maior produtor de soja, milho e algodão do País. Em 2021, a produção do Estado gerou R$ 151,7 bilhões, um aumento de 91,5%. Cerca de 20% do valor de produção agrícola do País se concentra no Estado.

Em seguida, com um aumento de 138,4% no valor de produção, o Rio Grande do Sul alcançou R$ 90,8 bilhões. O Estado mostrou recuperação na safra de soja, após perdas em 2020, e sua participação no valor de produção nacional passou de 8,1% em 2020 para 12,2% em 2021.

Já São Paulo, com R$ 84,1 bilhões, ficou em terceiro lugar. Apesar do aumento de 23,7%, São Paulo perdeu participação no valor de produção nacional, passando de 14,5% para 11,3%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro