Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

A atriz, que tem 53 anos e revelou estar passando pela menopausa, disse que tem planos de ser mãe novamente Foto: Reprodução/Instagram A atriz, que tem 53 anos e revelou estar passando pela menopausa, disse que tem planos de ser mãe novamente. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Claudia Raia, que é colunista da Vogue, abriu o coração na última publicação que fez para a revista. A atriz, que tem 53 anos e revelou estar passando pela menopausa, disse que tem planos de ser mãe novamente, e que a idade trouxe uma maturidade que ela é muito grata por ter.

“Eu falo sempre e não canso de repetir que estou no meu melhor momento, começando o segundo ato da minha vida”, disse. “Não se deixe limitar por um número. Acredite, você é muito mais do que isso. Sei que é muito desafiador quando você está tentando se amar do jeito que é, mas olha para o lado e o mundo está tentando te enfiar em um rótulo, colocar você em uma caixinha para que ele faça sentido de você”, continuou.

A atriz disse que ficar se limitando a idade apenas faz com que você duvide do potencial que tem. “Eu amo minha idade, e a sociedade tem que aprender a amá-la e valorizá-la também. Eu entendo que é difícil nadar contra a maré. Mas é necessário, é preciso, é fundamental.”

Para ela, se amar é questão de sobrevivência. “Viver pela expectativa ou pelo livro de regras dos outros é garantia apenas de frustração”, continua Claudia, que quer ter mais filhos. “Eu estou com 53 anos e tenho planos de ser mãe novamente. Ainda estou produzindo e atuando, lançando meu livro de memórias, minha fotobiografia, e tentando entender todas as mudanças pelas quais a menopausa está me fazendo passar”, finalizou.

