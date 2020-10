Celebridades Bruno Gissoni relembra suposto vídeo íntimo: “Não sou eu porque o cara está transando de meia”

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

O ator Bruno Gissoni conversou com a coluna de Patrícia Kogut e falou sobre muitos aspectos da vida: relacionamento, a filha, sonhos, trabalho e… Um suposto vídeo íntimo que vazou.

Sobre Madalena, a filha do relacionamento com Yanna Lavigne, ele é um pai orgulhoso. “Ela é uma princesa. Um ser humano que, em qualquer lugar que chega, vira o centro das atenções. Sou grato pelo resto da vida. E eu passei a ser o pai da Madalena. Antes era o Bruno da novela. Hoje eu paro na rua e perguntam: ‘Você não é o pai da Madalena?’”

Gissoni, que irmão de Felipe Simas e Rodrigo Simas, relembrou também um episódio constrangedor que levou seu nome. Em 2017, um vídeo que supostamente mostrava Bruno fazendo sexo viralizou nas redes sociais. “Meu melhor argumento foi: “Não sou eu porque o cara está transando de meia. Eu não transo de meia” – brincou ele. – Eu recebi esse vídeo e, na hora, falei: ‘Não tem nada a ver comigo’”, contou.

Feliz, Bruno Gissoni está construindo uma casa em Minas Gerais e pretende passar mais tempo ao lado da filha. “Eu estando mais em casa, estou mais presente como pai. E quais são as prioridades? Qual é a minha prioridade de vida? Ser pai ou ser ator? O que vem primeiro? Para mim, hoje, é ser pai. Acho que essas coisas são as pequenas mudanças que estão acontecendo no mundo e na minha vida”, finalizou.

