Celebridades “Estão se passando por mim para pedir dinheiro”, diz Nathalia Dill sobre golpe no WhatsApp

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

Nathalia está grávida de sete meses do relacionamento com Pedro Curvello, e compartilhou até o número de quem está tentando se passar por ela Foto: Divulgação Nathalia está grávida de sete meses do relacionamento com Pedro Curvello, e compartilhou até o número de quem está tentando se passar por ela. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nem Nathalia Dill foi poupada do golpe do WhatsApp. A atriz usou o Instagram para alertar os seguidores que um número de telefone está usando o nome dela para pedir dinheiro. Nathalia está grávida de sete meses do relacionamento com Pedro Curvello, e compartilhou até o número de quem está tentando se passar por ela.

“Estão entrando em contato por WhatsApp se passando por mim para pedir dinheiro e clonar [o número do celular]. Não sou eu! É golpe! O número que estão usando é o 021 97228 5032”, escreveu a atriz na publicação.

Os fãs compartilharam o alerta e comentaram na foto, para dar engajamento. “Nem os famosos escapam”, disse uma. “Bandidos disfarçados. Se cuida”, pediu outro.

