Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

Susana Vieira aparece sorridente. Foto: Reprodução/Instagram Susana Vieira aparece sorridente. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Susana Vieira abalou as estruturas no fim da noite de quinta-feira (30) ao surgir sem maquiagem em foto compartilhada em seu perfil no Instagram. Na imagem, a atriz de 77 anos aparece sorridente. “Deu por hoje!”, escreveu na legenda. A musa ainda acrescentou um emoji de coração.

Não faltaram reações dos seguidores nos comentários da publicação. “Mulher linda em qualquer idade”, opinou internauta. “Um espetáculo de mulher”, acrescentou outro. “Muito mais linda sem maquiagem”, opinou mais uma.

Susana está no ar como Emília na novela “Éramos Seis”. Em entrevista recente a atriz disse que está sempre pronta para novos desafios. Questionada sobre seu maiores temores, ela disparou que um deles é ficar pobre. “Morro de medo”.

Mesmo assim, contou que gasta tudo o que ganha. “Assim, meus filhos não precisarão brigar por herança”, brincou. Outro medo que ela admitiu ter é o da morte. “Os problemas, eu enfrento”. Diagnosticada em 2015 com leucemia linfoide crônica, a atriz está atualmente com a doença controlada.

