Magazine Em estado “muito crítico”, locutor Asa Branca tem visitas liberadas por 24h

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

Foto: Reprodução/Instagram

O locutor de rodeios Asa Branca, internado no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, teve as visitas liberadas por 24 horas por conta do agravamento em seu estado de saúde.

A informação foi divulgada na noite de quinta-feira (30), no perfil do locutor no Instagram. “Com muita tristeza e coração partido, informo a todos os fãs, amigos e familiares que o corpo médico do ICESP acabou de liberar a visita para o nosso querido Asa Branca por 24h ininterruptas, pois seu estado de saúde é muito crítico. Vamos orar muito para que Deus faça o melhor para nosso amigo”, diz a nota assinada por Haroldo Amaral.

Asa Branca, que tem HIV e a doença do pombo, foi hospitalizado várias vezes desde dezembro do ano passado, após o rompimento de tumores na garganta. A última internação foi no sábado (25), dia em que receberia a Ordem dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Impossibilitado de ir ao evento, o locutor recebeu no hospital a medalha, que foi levada por um amigo.

