Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

Marina posou com espécie de calçola. Foto: Reprodução/Instagram Marina posou com espécie de calçola. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa dividiu opiniões dos seguidores ao compartilhar foto em seu perfil no Instagram na noite de quinta-feira (30). Na imagem, a atriz aparece usando uma lingerie nude. Na parte de cima, um top coberto por blusa leve transparente. Em baixo, calcinha comportada cheia de pontos brilhantes.

Nos comentários, nem todo mundo aprovou o modelito. “Essa calçola está horrível!”, opinou um internauta. A avaliação gerou outra reação. “Também acho, mas nela está uma boneca”, defendeu. “Nossa, que calçola. Mas tá linda”, opinou mais um.

Outros fãs não deixaram de exaltar a beleza e boa forma da musa. “Ruiva poderosa de coração abençoado!!”, exaltou um. “Meu Deus, que mulher é essa?”, questionou outra.

A última participação de Marina Ruy Barbosa em novelas foi no ano passado, em “O Sétimo Guardião”. Durante as gravações, a atriz foi apontada como pivô da separação de José Loreto, com quem contracenava, e Débora Nascimento. Recentemente, Marina fez um balanço de 2019 e o classificou como “um ano esquisito”.

