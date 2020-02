Celebridades Flávia Alessandra sensualiza ao deixar parte dos seios à mostra

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

Flávia Alessandra mexeu com a imaginação dos fãs. Foto: Reprodução/Instagram Flávia Alessandra mexeu com a imaginação dos fãs. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Flávia Alessandra mexeu com a imaginação dos fãs na tarde desta sexta-feira (31) ao compartilhar uma foto de tirar o fôlego. No Instagram, a atriz apostou no tradicional “carão” ao posar com blazer branco decotado.

“Todo mundo preparado pra sexta?”, questionou Flávia na legenda que acompanhou a publicação.

O clique ousado, como já era de se esperar, rendeu muitos elogios à atriz. “Que mulher linda”, exaltou uma. “Não estava preparada pra essa foto”, brincou outra. “Vai com calma, Flávia”, acrescentou uma terceira.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário