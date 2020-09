Rio Grande do Sul Apae de Gramado ganha nova sede

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

A associação vai se transferir para um novo e moderno prédio no bairro Planalto Foto: Miron Neto/Divulgação A associação vai se transferir para um novo e moderno prédio no bairro Planalto. (Foto: Miron Neto/Divulgação) Foto: Miron Neto/Divulgação

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Gramado, na Serra Gaúcha, está de mudança para uma nova sede. Depois de 51 anos instalada em um antigo prédio de uma escola na rua Garibaldi, a associação vai se transferir para um novo e moderno prédio com 1.350 metros quadrados no bairro Planalto.

A previsão é de que a nova sede entre em operação em meados de outubro, apesar de a obra civil já estar concluída. A mudança para a nova sede só foi possível por meio de uma permuta com uma incorporadora, que construiu a nova sede em troca do terreno de 3.398 metros quadrados na rua Garibaldi. O processo da permuta se deu através de cartas-convites a incorporadoras locais e, ao fim do certame, a Scalla Incorporações fez a melhor proposta. No contrato, constava que a obra – iniciada em agosto de 2018 –, deveria estar pronta em 24 meses, o que acabou ocorrendo, apesar da pandemia de Covid-19.

Um dos motivos que levou a Apae a buscar parceria para a construção de um novo prédio foi o crescimento no número de pessoas atendidas pela entidade. Somente nos últimos quatro anos, o número de beneficiários aumentou 50%, chegando a 140 em 2020, com idade entre 0 e 70 anos.

Outro motivo para mudar de local foi a necessidade da Apae ter outras receitas fixas, como aluguéis. Dessa forma, no prédio que será construído no terreno da antiga sede, a entidade será dona de sete lojas com garagem e depósito, cada uma com área total aproximada de 150 metros quadrados, todas de frente para a rua Garibaldi. Será uma garantia para o futuro, já que a Apae depende, hoje, de repasses do município, de emendas impositivas dos vereadores e de emendas parlamentares vindas de Brasília, além, é claro, de doações de pessoas físicas e empresas de Gramado.

Na nova sede, a entidade terá dez salas específicas para cada modalidade de atendimento aos seus beneficiários, além da parte administrativa e de espaços para atividades coletivas e de convivência. Haverá também uma piscina para a hidroterapia e um auditório com mais de 200 metros quadrados.

O atendimento da Apae é totalmente gratuito, com avaliação multidisciplinar que inclui psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, educadores físicos e assistentes sociais. A diretoria da Apae é composta por 23 pessoas, que trabalham de forma voluntária.

