Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

A decisão foi tomada em reunião virtual conduzida pelo presidente do Legislativo, Ernani Polo Foto: Joel Vargas/AL A decisão foi tomada em reunião virtual conduzida pelo presidente do Legislativo, Ernani Polo. (Foto: Joel Vargas/AL) Foto: Joel Vargas/AL

Por meio de acordo de líderes de bancadas, a Assembleia Legislativa do RS decidiu suspender a Ordem do Dia da sessão deliberativa desta quarta-feira (16). Com isso, a votação dos projetos de lei que contemplam a proposta de reforma tributária do governo do Estado foi transferida para 23 de setembro.

A decisão foi tomada em reunião virtual conduzida pelo presidente do Legislativo, Ernani Polo (PP), após sugestão do deputado Sérgio Turra (PP). A sessão desta quarta, portanto, será realizada apenas com o período das comunicações parlamentares.

Na semana que vem, a votação começará por quatro projetos do Executivo que tramitam em regime de urgência e trancam a pauta de votações – três deles integram a proposta de reforma tributária (PLs 184, 185 e 186).

A Ordem do Dia prevê ainda mais nove propostas. Na próxima reunião de líderes, em 22 de setembro, serão definidos os projetos que irão para votação em 30 de setembro.

