19 de julho de 2024

Passageiros fazendo fila no Aeroporto de Stansted, em Londres, Essex, nessa sexta-feira. (Foto: Reprodução)

Nessa sexta-feira (19), uma enorme interrupção global de tecnologia derrubou companhias aéreas, serviços médicos, transmissões de TV, bancos e muitos outros negócios e serviços em todo o mundo, um exemplo impressionante da frágil dependência que a economia global tem de determinados softwares e do efeito cascata que pode ter quando as coisas dão errado.

A interrupção foi atribuída à CrowdStrike, uma empresa de segurança cibernética cujo software é usado por vários setores em todo o mundo para proteção contra hackers e violações externas. Uma atualização de software emitida pela CrowdStrike parece ter sido a raiz do problema, resultando em falhas nas máquinas que executam o sistema operacional Microsoft Windows. Os efeitos colaterais foram sentidos em todo o mundo.

– Companhias aéreas e aeroportos: Pelo menos três grandes companhias aéreas dos EUA, American, United e Delta, suspenderam todos os voos, de acordo com a Administração Federal de Aviação, um dia depois que uma grande interrupção na Microsoft suspendeu brevemente alguns voos.

A Ryanair, uma das maiores companhias aéreas da Europa, informou em seu site que estava sofrendo interrupções em sua rede devido a uma interrupção de TI de terceiros que está “totalmente fora de nosso controle”. A companhia aérea disse aos clientes que viajavam nessa sexta para fazer o check-in no aeroporto, pois o check-in on-line não estava disponível.

Os problemas também foram sentidos em aeroportos de todo o mundo, incluindo o Aeroporto Internacional de Hong Kong, o Aeroporto de Sydney, o Aeroporto Berlin Brandenburg, o Aeroporto Schiphol em Amsterdã e o Aeroporto Internacional de Dubai.

No Aeroporto de Manchester, na Inglaterra, havia longas filas na área de embarque, pois muitas máquinas nos balcões de check-in não estavam funcionando. Os anúncios no sistema de endereços públicos citaram interrupções em todo o mundo.

– Sistemas de emergência e de saúde: Nos EUA, a interrupção parecia ter afetado as linhas de emergência 911 em “vários Estados”, informou o Sistema de Alerta de Emergência dos EUA na mídia social. O sistema informou que as pessoas em situação de emergência deveriam ligar para o número da polícia ou do corpo de bombeiros local.

Em Phoenix, houve relatos de que os sistemas de atendimento de emergência estavam fora do ar, fazendo com que pelo menos um hospital desviasse as ambulâncias para outras instalações.

No Renio Unido, o Serviço Nacional de Saúde estava sofrendo uma perda de acesso aos seus sistemas de computador em vários hospitais e consultórios médicos, muitos dos quais dependem do mesmo sistema interno de TI.

– Emissoras de TV: Muitas emissoras de televisão também relataram problemas. Na França, a TF1 e o Canal+, que estão entre os mais assistidos, disseram em postagens no X que não podiam ir ao ar. “Estamos todos no palco, mas há uma falha gigantesca na sala de controle, impossibilitando a transmissão ao vivo”, escreveu Christophe Beaugrand-Guerrin, apresentador da TF1, no X.

“Não há informações que sugiram que se trata de um incidente de segurança cibernética”, disse Michelle McGuinness, coordenadora nacional de segurança cibernética da Austrália.

– Causa da pane global: A interrupção global que atingiu os computadores Microsoft Windows parece ter sido causada por uma atualização de segurança defeituosa do software CrowdStrike chamado Falcon Sensor, de acordo com o pesquisador e consultor independente de segurança cibernética Lukasz Olejnik. Embora uma correção atualizada já tenha sido enviada aos computadores, Olejnik disse que não estava claro quanto tempo levaria para resolver o problema.

As interrupções indicam como os sistemas de tecnologia podem ser frágeis quando estão tão interligados, disse Olejnik. “Um erro, ou uma adulteração maliciosa, pode afetar milhões de pessoas e causar grandes perdas financeiras”, disse ele. As informações são do jornal The New York Times.

