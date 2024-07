Geral “Enem dos Concursos”: governo finaliza logística para provas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Mais de 78 mil pessoas estão inscritas no Rio Grande do Sul para realizar as provas, que ocorrem no dia 18 de agosto. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Representantes do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e da Rede de Segurança Federal se reuniram com autoridades do Rio Grande do Sul, na última quarta-feira (17), em Porto Alegre. O encontro teve como objetivo acertar os últimos detalhes da aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como “Enem dos Concursos”, no Rio Grande do Sul e garantir a segurança e a logística de realização das provas no Estado.

Mais de 78 mil pessoas estão inscritas no Rio Grande do Sul para realizar as provas, que ocorrem no dia 18 de agosto. Para garantir que todos os gaúchos realizem o concurso com segurança, o Ministério da Gestão organizou uma força tarefa que percorreu as 10 cidades do estado que vão receber provas do certame, para verificar as condições de estrutura e garantir o acesso aos locais de aplicação das provas.

“Fizemos um esforço conjunto e articulado dos governos federal, estadual e prefeituras das cidades gaúchas para garantir que o Rio Grande do Sul participasse do concurso junto com todos os estados do Brasil. Podemos garantir à população que o estado está preparado para realizar a prova no dia 18 de agosto”, destacou o coordenador-geral de Logística do CPNU, Alexandre Retamal. Ele reforçou que apesar de toda a tragédia e sofrimento vivido pelo povo do Rio Grande do Sul “conseguimos inovar, aprender com as crises, e buscar soluções conjuntas para que o CPNU ocorresse no estado”, afirmou.

Retamal apontou também a articulação realizada com as prefeituras onde terão provas aplicadas para que disponibilizem transporte público suficiente nos horários antes da abertura dos portões e também organizem com o comércio local a abertura de restaurantes e lanchonetes no domingo, já que as provas serão realizadas em dois turnos. Ainda para garantir os deslocamentos dos candidatos, ele destacou que a Polícia Rodoviária Federal irá atuar nas rodovias para facilitar esses deslocamentos. O coordenador-geral recomendou, ainda, aos inscritos no estado que confiram com atenção os locais onde irão realizar as provas e que cheguem nesses locais com antecedência.

Além do representante do ministério da Gestão, participaram da reunião, que ocorreu no Centro Administrativo de Contingência, em Porto Alegre, representantes do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, das secretarias de Planejamento, Gestão e Governo, de Educação e de Segurança Pública, além da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Porto Alegre, da Guarda Municipal, da Brigada Militar e da Empresa Pública de Transporte e Circulação da prefeitura. Também participaram representantes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Força Nacional, Correios e da Fundação Cesgranrio.

Locais de Prova

O adiamento do CNPU, previsto anteriormente para ser realizado em 5 de maio e remarcado para 18 de agosto, foi decidido em função da tragédia do Rio Grande do Sul. O adiamento exigiu do MGI uma logística para o recolhimento de todos os 18.757 malotes de prova, que foram levados para um local seguro. Os malotes foram checados individualmente por uma equipe de segurança, que confirmou estarem todos intactos.

A retificação do edital do CPNU publicada no dia 04 de julho, permitiu que os candidatos com residência no Rio Grande do Sul que fariam prova em outros estados ou candidatos com residência em outros estados que fariam prova no Rio Grande do Sul solicitassem mudança do local de prova, por ainda não ter sido normalizada totalmente a logística aérea com o estado. Ainda assim, somente 138 candidatos optaram por essa alteração.

Já o pedido de reembolso, para aqueles que não poderão mais realizar a prova no dia 18 de agosto, foi permitido para todos os candidatos inscritos no país. No total, 31.050 pessoas inscritas solicitaram o reembolso.

Vale lembrar que no dia 7 de agosto, todos os candidatos terão de reconferir os cartões de prova, na área do candidato (mesmo site em que foi feita a inscrição) para caso tenha havido alguma mudança no local de sua realização.

No caso do Rio Grande do Sul, embora não tenha ocorrido mudança de cidades de realização de prova, seis locais de provas tiveram que ser alterados por conta dos danos provocados pelas enchentes, sendo quatro escolas na região metropolitana de Porta Alegre e outras duas em Santa Maria.

Confira abaixo a lista de cidades em que serão aplicadas as provas no Rio Grande do Sul:

– PORTO ALEGRE;

– PELOTAS;

– SANTA MARIA;

– PASSO FUNDO;

– SANTO ÂNGELO;

– CAXIAS DO SUL;

– SANTA CRUZ DO SUL;

– BAGÉ;

– URUGUAIANA;

– FARROUPILHA.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/enem-dos-concursos-governo-finaliza-logistica-para-provas-no-rio-grande-do-sul/

“Enem dos Concursos”: governo finaliza logística para provas no Rio Grande do Sul

2024-07-19