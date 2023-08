Rio Grande do Sul Apagão nacional deixou mais de 940 mil clientes sem energia elétrica no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

A falta de energia foi constatada por volta de 8h30 no Rio Grande do Sul.

Um apagão atingiu o Rio Grande do Sul na manhã desta terça-feira (15). Municípios de diferentes regiões tiveram o fornecimento de energia elétrica afetado. Ao todo, 942 mil clientes foram afetados, conforme balanço das concessionárias. O apagão ocorreu de maneira simultânea em todas as regiões do Brasil.

A instabilidade impactou o atendimento para 495 mil clientes da CEEE Equatorial e outros 447 mil na área da RGE. As duas concessionárias informaram que o serviço foi totalmente restabelecido por volta de 9h.

A falta de energia foi constatada por volta de 8h30 no Rio Grande do Sul. Problemas no serviço foram relatados em Porto Alegre e nas Regiões Metropolitana, Serra e Litoral Norte.

Em Porto Alegre, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou que o funcionamento de semáforos chegou a ser afetado. A empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb) afirma que o apagão afetou o prédio administrativo entre 8h30 e 8h50 e “não teve grande impacto” na operação.

Já a secretaria de Saúde de Porto Alegre relatou que algumas unidades ficaram sem luz, mas o problema foi rapidamente resolvido e não houve prejuízo aos medicamentos.

A secretaria estadual da Saúde disse que não houve registro por parte dos demais departamentos e órgãos sobre a instabilidade.

Apagão

O ocorrido afetou 25 estados e o Distrito Federal. De acordo com o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), uma “ocorrência” às 8h31 levou a uma “separação elétrica” no sistema interligado.

Na prática, é como se as regiões Norte e Nordeste do país tivessem se desconectado das regiões Sul e Sudeste. As causas do problema, segundo o ONS, ainda estão sendo apuradas.

O único estado que não foi afetado foi Roraima, que não é integrado ao Sistema Interligado Nacional. Cerca de 27 milhões de pessoas foram atingidas, o que representa um terço dos consumidores brasileiros.

Investigação

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou em entrevista, que a interrupção no fornecimento de energia elétrica registrada em todas as regiões do Brasil foi um evento extremamente raro.

Além das apurações internas do ONS e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), foi solicitado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) também investiguem com detalhes as causas da falta de energia.

“Tenho absoluta convicção de que o ONS, até pela sua característica técnica, não vai ter condição de dizer textualmente se esses eventos foram eminentemente técnicos, ou se houve também falha humana ou até dolo”, disse o ministro, lembrando que o setor é altamente estratégico, sensível e fundamental para a sociedade brasileira.

Segundo o ministério, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste a energia voltou cerca de uma hora depois da interrupção e, no Norte e no Nordeste, o fornecimento foi completamente restabelecido às 14h49.

