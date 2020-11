Brasil Apagão no Amapá: diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica e do Operador Nacional do Sistema são afastados

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Amapá enfrenta apagão energético há quase 20 dias Foto: Reprodução de TV Amapá enfrenta apagão energético há quase 20 dias. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

A Justiça Federal do Amapá determinou, nesta quinta-feira (19), o afastamento dos diretores da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e do ONS (Operador Nacional do Sistema) por 30 dias.

A medida busca evitar que os gestores interfiram na apuração das responsabilidades pelo apagão que atinge o Amapá. O problema teria sido causado por um incêndio em um transformador.

Foram registrados no Estado dois blecautes totais: um no dia 3 deste mês, que levou quatro dias para ter o fornecimento retomado, e outro na terça-feira (17), que foi ajustado em cerca de cinco horas. Há investigações abertas em órgãos federais (incluindo ONS e Aneel) e estaduais para explicar as causas do apagão. Atualmente, a população convive com um rodízio de energia.

Na liminar, o juiz João Bosco Costa Soares da Silva argumenta que houve atuação negligente da Aneel, do ONS e da empresa LMTE (Linhas de Macapá Transmissora de Energia) referente à necessidade de conserto de um dos três transformadores de energia elétrica da subestação de Macapá, que demandava reparos urgentes desde o final de 2019.

Conforme a decisão judicial, devem ser afastados da Aneel: André Pepitone da Nóbrega (diretor-geral); Efrain Pereira da Cruz (diretor); Elisa Bastos Silva (diretora); Hélvio Neves Guerra (diretor); e Sandoval de Araújo Feitosa Neto (diretor). Já do ONS, devem deixar as funções: Luiz Carlos Ciocchi (diretor-geral); Jaconias de Aguiar (diretor de Assuntos Corporativos); Sinval Zaidan Gama (diretor de Operação); Marcelo Prais (diretor de TI, Relacionamento com Agentes e Assuntos Regulatórios); e Alexandre Nunes Zucarato (diretor de Planejamento).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil