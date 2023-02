Além disso, o MobileTrans permite que você selecione os dados que deseja recuperar, o que não é possível com outras técnicas. Então, com este software, você pode restaurar apenas as coisas importantes e descartar as demais, como tópicos de mensagens, gifs de grupos familiares, vídeos engraçados que você assistiu, etc.

Com este programa você também pode fazer outras coisas como transferir mensagens do WhatsApp do Android para o iPhone e vice-versa, entre outras coisas. Consequentemente, se você deseja usar o MobileTrans para recuperar mensagens excluídas. Basta baixar o programa em seu computador, conectar seu telefone e seguir alguns passos para restaurá-lo.

2) Desinstale e reinstale o WhatsApp – Você deve saber o que é o backup do WhatsApp, assim como sabe que o próprio aplicativo possui seu próprio sistema de backup. Consequentemente, se você ativou esse recurso poderá recuperar conversas excluídas simplesmente desinstalando o aplicativo e reinstalando-o.

Para fazer isso, durante a instalação você deve fornecer o mesmo número de telefone. Digite o código de segurança recebido por SMS e clique em “Restaurar backup”. Isso restaurará todos os dados armazenados na memória do aplicativo. No entanto, para que esse método funcione, você deve ativar o backup antes de excluir as conversas.

3) Faça backup com o Google Drive – Se você tem um celular Android e está se perguntando o que fazer caso deletar conversas do WhatsApp sem querer, saber que pode usar o Google Drive para resolver o problema. Isso porque o Google Drive armazena todos os backups criados pelo app.

E você pode acessar as informações mais recentes por meio do aplicativo. Basta ir às configurações do seu telefone e selecionar “aplicativos”, clicar na pasta WhatsApp relacionada e limpar seus dados de navegação. Em seguida, desinstale e reinstale o aplicativo restaurando o backup. Esse método geralmente funciona, mas como na dica anterior, você precisa habilitar o backup antes de apagar as conversas.

4) Faça backup com o sistema local do WhatsApp – Outra coisa que você pode fazer se apagar acidentalmente uma conversa do WhatsApp é usar o próprio sistema de backup do app. No entanto, neste caso, você precisa primeiro excluir o backup do Google Drive.

Para fazer isso Efetue login no Google Drive em um computador conectado ao mesmo Gmail do seu celular, clique em “Armazenamento” e em “Backup”. Em seguida, selecione o backup do WhatsApp e clique para “Excluir Backup”.

Em seguida, volte para o seu telefone, entre em “Gerenciador de arquivos” e selecione WhatsApp. Clique em “bancos de dados”, localize e clique no backup que deseja recuperar, com base na data de exclusão das conversas. Depois disso, selecione “Renomear” e renomeie o arquivo para msgstore.db.crypt 15.

Em seguida, basta desinstalar e reinstalar o WhatsApp. Certifique-se de clicar em “Restaurar backup” durante a instalação. No entanto, para corrigir esse problema, você também precisa habilitar backups regulares do WhatsApp.

5) Usar o iCloud – iCloud é o serviço de armazenamento em nuvem da Apple. Consequentemente, se você estiver usando o WhatsApp no ​​iPhone ou iPad, poderá usar este serviço para recuperar seus dados excluídos. No entanto, como nos outros métodos, você precisa configurar um backup do seu mensageiro com antecedência.

Nesse caso, basta remover o aplicativo do seu dispositivo e reinstalá-lo clicando em “Restaurar conversas”, ao seguir as etapas de instalação.