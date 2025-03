Política Apesar de inelegível, Bolsonaro ainda supera Lula em pesquisas eleitorais para 2026

Três levantamentos recentes dão até 13 pontos percentuais de vantagem do ex-presidente nas urnas contra o petista. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Inelegível por decisão da Justiça Eleitoral e cada vez mais encurralado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda demonstra força entre o eleitorado contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na última quarta-feira (26), a Primeira Turma do STF tornou o ex-mandatário e sete aliados réus por tentativa de golpe de Estado.

Três pesquisas eleitorais recentes mostram Bolsonaro em vantagem contra o atual chefe do Planalto, em cenários que variam da vitória absoluta até um acirrado empate técnico. Os levantamentos foram realizados entre fevereiro e março de 2025, depois da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), mas antes da decisão de quarta do Supremo que aceitou a acusação.

Futura Inteligência

Em pesquisa publicada pelo instituto Futura Inteligência na quarta, Jair Bolsonaro aparece com 51,1% das intenções de voto contra 37,3% de Lula no segundo turno. Neste levantamento, o petista perderia também para Michelle Bolsonaro (PL), pontuando os mesmos 37,3% contra 48,5% da ex-primeira-dama.

O instituto Futura Inteligência entrevistou mil eleitores brasileiros entre os dias 19 e 22 de março de 2025. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,1 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos.

Paraná Pesquisas

O mais recente levantamento nacional do Paraná Pesquisas para presidente, divulgado em 18 de fevereiro, aponta Jair Bolsonaro com 36% dos votos no primeiro turno, ante 33,8% de Lula. O cenário configura empate técnico dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

Já no segundo turno, Bolsonaro aparece com 45,1% do eleitorado e Lula, com 40,2%. A simulação indica vitória do ex-presidente mas, no limite da margem de erro, a vantagem sobre o petista cai para apenas meio ponto percentual.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 2.010 eleitores nos 26 Estados e no Distrito Federal entre os dias 13 e 16 de fevereiro de 2025. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 2,2 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos.

Atlas Intel/Bloomberg

Já um levantamento Atlas Intel/Bloomberg publicado em 7 de março desenha um cenário inverso: Bolsonaro venceria Lula no primeiro turno, por 46% a 43%, mas empataria tecnicamente com o petista no segundo, por 49% a 48% do eleitorado.

O panorama melhora para Lula no primeiro turno, caso o candidato do bolsonarismo seja Tarcísio de Freitas (Republicanos). Nesta simulação, o atual presidente fica com 41,6% das intenções de voto ante 32,3% do governador paulista. No segundo turno, contudo, os dois nomes também aparecem em empate técnico – o petista leva 47% contra 49% do bolsonarista.

O instituto Atlas Intel entrevistou 5.710 eleitores pela internet entre os dias 24 e 27 de fevereiro de 2025. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 1 ponto percentual (pp) para mais ou para menos.

