Menopausa: uma das fases mais desafiadoras para as mulheres

27 de março de 2025

Trata-se de um período muito difícil, que pode ser comparado a uma montanha-russa de emoções. (Foto: Reprodução)

E de repente tudo fica muito confuso, a cabeça dá um nó, você tem vontade de sumir e os nervos estão à flor da pele sem nenhum motivo aparente. E Eis que surge ela, tão sorrateiramente, quanto a menarca (a primeira menstruação), vem para perturbar a vida das mulheres: a menopausa. Trata-se de um período muito difícil, que pode ser comparado a uma montanha-russa de emoções.

A apresentadora Fernanda Lima disse, em entrevista, que até um dos seus filhos reclamou de quanto ela estava insuportável durante a chegada da menopausa. Já Fátima Bernardes teve que parar de fazer reposição hormonal por conta do câncer que teve. Disse ainda que os exercícios físicos estão ajudando muito.

De acordo com profissionais de saúde, é possível amenizar e controlar os sintomas com mudanças no estilo de vida, autocuidado e apoio social. Alimentação equilibrada, exercícios físicos e técnicas de relaxamento, como ioga e meditação, ajudam a aliviar o estresse e a ansiedade.

Manter-se conectada com amigos e familiares e participar de grupos de apoio também pode fazer a diferença. Além disso, terapias como acompanhamento psicológico e terapia hormonal de substituição (THS) podem ser indicadas para mulheres que podem fazer. O importante é aceitar essaa fase como uma transição natural e buscar prazer em atividades diárias é essencial para o bem-estar.

E não é só mente, os fogachos e o humor que ficam alterados. A pele também sofre muito como explica a dermatologista Andréa Sampaio. “Durante a menopausa, a pele tende a ficar mais ressecada e sensível devido à queda dos hormônios. Para mantê-la saudável, é essencial investir em hidratação intensa, uso diário de protetor solar e produtos com ativos como ácido hialurônico e vitamina C. Além disso, uma alimentação equilibrada e a ingestão adequada de água ajudam a preservar a saúde da pele”, explica a profissional.

A médica afirma ainda que é comum o aparecimento de manchas e acnes nesse período. “A queda do estrogênio e a alteração hormonal podem levar ao surgimento de manchas, principalmente o melasma, e ao aparecimento de acne tardia. A pele pode ficar mais oleosa em algumas áreas e mais ressecada em outras, exigindo cuidados específicos”.

De acordo com a doutora Andréa Sampaio, alguns procedimentos podem ser realizados para manter a pele firme e hidratada. “Podem ser usados bioestimuladores de colágeno, lasers, microagulhamento e peelings, depende de cada caso. Cada tratamento deve ser indicado de acordo com as necessidades individuais da paciente”.

Segundo a profissional, é bom evitar produtos com álcool na composição, sabonetes muito adstringentes e ácidos em alta concentração porque podem piorar o ressecamento e a sensibilidade da pele. “O ideal é optar por produtos suaves e hidratantes, sempre com orientação dermatológica”, finaliza.

Mudanças significativas

A psicanalista e escritora Graça Duarte, de 57 anos, vive na pele as agruras dessa época, mas vai contornando do jeito que dá, o que nem sempre é fácil.

“Nos últimos anos, comecei a notar mudanças significativas em meu corpo e mente. A menopausa chegou de forma sutil, mas, com o tempo, os efeitos se tornaram mais evidentes. As ondas de calor foram um dos primeiros sinais que me incomodaram. Em momentos inesperados, me sinto suando excessivamente, mesmo em ambientes frescos. Isso me deixa desconfortável, especialmente em reuniões sociais ou durante o trabalho. Percebi que as noites de sono não são mais as mesmas. A insônia se tornou uma companheira indesejada, e frequentemente acordo no meio da noite, lutando para voltar a dormir. A memória também não é a mesma”, conta ela, que percebeu mudanças nas mínimas coisas.

“Além dos sintomas físicos, também enfrento mudanças emocionais. Mais irritada e ansiosa do que costume . Pequenas coisas que antes não me incomodavam passaram a gerar estresse. A libido, que antes era uma parte importante da vida, também começou a diminuir. Estou lendo muito sobre a menopausa para cuidar melhor e controlar os sintomas. Faço terapia, yoga e meditação, o que ajuda com a ansiedade. Mudanças na dieta, como a inclusão de mais frutas, vegetais e alimentos ricos em cálcio, também tiveram um impacto positivo na minha saúde”.

Apesar dos inúmeros incômodos, ela tenta tirar um lado positivo. “Embora a menopausa tenha trazido desafios, comecei a ver essa fase como uma oportunidade de autoconhecimento e crescimento. Com um novo olhar sobre a vida”. As informações são do jornal O Dia.

