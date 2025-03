Saúde Psiquiatra ensina 3 dicas para aceitar as mudanças que acompanham o envelhecimento

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Pode ser difícil saber como lidar com as mudanças que surgem com o envelhecimento. (Foto: Reprodução)

Por que nada pode simplesmente permanecer estático? Uma paciente fez essa pergunta durante uma sessão de terapia, refletindo sobre como, à medida que envelhecemos, muitas coisas podem entrar em desordem — vida doméstica, relações sociais, segurança no emprego e saúde.

Pode ser difícil saber como lidar com as mudanças que surgem com o envelhecimento. Com a idade, nos deparamos cada vez mais com falhas no senso de igualdade e previsibilidade que trabalhamos tanto para moldar ao longo dos anos. Nos perguntamos, como fez minha paciente, se realmente temos controle sobre alguma coisa.

Isso pode ser especialmente problemático quando nossos corpos e mentes param de funcionar da forma como costumavam. Surgem dores e desconfortos (às vezes, em lugares que nem sabíamos que existiam); a mente já não é tão ágil; o cansaço diurno aumenta, mas ter uma boa noite de sono fica mais difícil; leva mais tempo para se recuperar de doenças e lesões; e a pessoa que nos olha de volta no espelho fica cada vez menos parecida com o ideal que tínhamos em nossa mente.

O envelhecimento também desafia nossas ideias de como a vida deveria ter sido. Podemos contrastar nossa vontade juvenil de mudar o mundo com as conquistas que tivemos à medida que o tempo desgastava aquela crença inicial. A vida progressivamente parece se tornar menos sobre mudar a realidade e mais sobre aceitar suas condições. A experiência e a compreensão profunda só podem ir até certo ponto, já que a idade pode limitar nossa capacidade de agir.

Nossa sociedade tende a nos impulsionar a negar a passagem do tempo, insistindo que a renovação é possível, basta desejá-la o suficiente. O etarismo foi considerado a forma mais invisível de discriminação e, muitas vezes, enfrenta pouca resistência cultural ou social. Isso pode ocorrer devido ao ritmo acelerado da vida moderna e a um desejo coletivo de negar o fato de que o tempo acabará afetando a todos.

Essa negação é compreensível. Reconhecer limitações e lamentar a vida que poderia ter sido pode ser muito doloroso. Adaptar-se a circunstâncias em mudança também pode ser desafiador. Por exemplo, filhos saem de casa, frequentemente dando origem à síndrome do ninho vazio (com pais comumente experimentando tristeza, luto e solidão). Ou, quando pensamos na aposentadoria, a resposta para “o que vem a seguir?” pode trazer desespero quando não podemos nos dar ao luxo de nos aposentar ou quando toda nossa autoestima está atrelada à identidade profissional.

Quando o significado da vida está atrelado à permanência, a mudança pode ser difícil de aceitar, potencialmente nos levando a recorrer à negação ou mesmo cair em desespero. Encontrar valor no que restou pode demandar um esforço contínuo.

Abaixo estão algumas maneiras de navegar pela passagem do tempo e os efeitos do envelhecimento, segundo Christopher W.T. Miller, psiquiatra e psicanalista. Ele atua no Centro Médico da Universidade de Maryland e é professor associado na Escola de Medicina da Universidade de Maryland.

– Aceite seu ponto de partida: É fácil desanimar se tendemos a comparar onde estamos agora com onde estávamos no nosso “melhor” (como quer que se possa definir isso). Pode parecer que a única maneira de ter um senso de realização é recriar esse “eu ideal”.

É muito mais difícil lamentar o eu anterior e aceitar que temos de enfrentar o futuro a partir de um ponto de partida diferente. O complicado é que esse ponto de partida pode mudar, às vezes dramaticamente, à medida que os eventos da vida se acumulam.

Manter uma mentalidade paciente, flexível e ver a realidade como dinâmica e sempre em mudança pode ajudar a promover uma maior aceitação das circunstâncias atuais, limitando sentimentos de impotência. Mas cultivar essa forma de pensar pode dar trabalho; às vezes, na velhice, a flexibilidade cognitiva pode ser afetada, tornando esse processo desafiador.

– Reavalie expectativas: Tente moderar o que esperar dos outros. Um dos aspectos mais difíceis da vida é perceber que as mentes de outras pessoas são entidades separadas, fora do nosso controle.

Se não reconhecemos essa separação, podemos ficar desapontados quando nossos filhos e amigos participam menos de nossas vidas do que esperávamos. Essa decepção pode ser especialmente forte quando as limitações impostas pela idade tornariam esse envolvimento particularmente bem-vindo.

Por mais difícil que possa ser, suavizar expectativas e cultivar redes sociais ampliadas com colegas pode promover um senso de aceitação e pertencimento, em vez de sermos sobrecarregados por sentimentos de desolação e abandono.

– Não subestime seu valor: Quando somos confrontados com um mundo que parece estar avançando rapidamente sem nós, podemos nos subestimar e ignorar o quanto vivemos, incluindo o que aprendemos através de tentativas, erros e sofrimento.

Há muitos autoproclamados especialistas que são rápidos em equiparar opinião e realidade, embora lhes falte experiência de vida. Conforme envelhecemos, é importante lembrar que uma perspectiva baseada na experiência vivida importa e só é proporcionada pela passagem do tempo. Ela não pode ser comprada.

Visto por essa lente, podemos apreciar como o tempo pode fortalecer um senso de propósito, em vez de apagá-lo. Nossa presença e contribuições podem fazer a diferença para os outros — o exemplo que damos ajudará a moldar gerações no nosso tempo e além.

