Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Houve 623 eleitos neste ano, ante 693 em 2016. No caso dos vereadores, queda chega a 11%.

Embora a eleição de 2020 tenha registrado um número recorde de candidaturas de militares, o resultado das urnas mostra que eles não tiveram tanto sucesso quanto em 2016. Dados compilados na base do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) mostram que o número de eleitos caiu de 693 para 623 no País.

Se forem levados em conta apenas os vereadores, a queda é de 11% no total de oriundos das carreiras militares. Com relação aos prefeitos, houve um ligeiro aumento. Há quatro anos, 33 deles conseguiram chegar ao Executivo municipal. Neste ano, são 36. Mas o contingente é baixo se comparado ao total de candidatos que tentaram conquistar uma prefeitura: 387.

Para a diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, a segurança pública tem Estado entre os três principais temas que mais preocupam a população há anos, o que impulsiona a candidatura de policiais, tidos como legítimos para tratar do assunto.

“No entanto, após a onda mais à direita de 2018 – o que coincide em grande parte com o discurso feito pelos candidatos das forças de segurança – essa eleição parece indicar um movimento rumo ao centro”, afirma.

Para fazer o comparativo, foi considerado as informações sobre a ocupação dos candidatos enviadas ao TSE. Ou seja, entram na conta todos aqueles que se identificaram como policial militar ou civil, bombeiro militar, membro das Forças Armadas e militar reformado.

No total, 587 candidatos a vereador que se apresentam como oriundos das forças de segurança foram eleitos neste ano. Eram 5.968 na disputa. Em 2016, foram eleitos 660.

O Estado com o maior número de candidatos que conseguiram se eleger foi São Paulo (89). Na sequência, aparecem Minas Gerais (75), Paraná (39) e Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, 38 candidatos foram eleitos.

São Paulo também lidera a lista com mais prefeitos eleitos e que são oriundos das forças de segurança: 8. Em seguida estão os estados de Goiás e Minas Gerais, com quatro prefeitos eleitos cada um.

PSD lidera lista de vereadores militares eleitos

O PSD foi o que mais elegeu vereadores das forças de segurança. No total, foram 72 eleitos para ocupar uma cadeira nas Câmaras municipais. Em segundo lugar aparece o MDB, com 69, seguido pelo PP (61).

O PSL, partido que mais lançou candidatos militares, porém, conseguiu eleger apenas 34 vereadores militares. E o Republicanos, segundo com mais candidatos, só aparece na quinta posição (com 36 eleitos).

“Os dados reforçam essa sensação de um movimento para o centro, já que boa parte das candidaturas de policiais era de partidos de direita. E os partidos do Centrão parecem ser os grandes vencedores desta eleição”, diz Samira.

