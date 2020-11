Economia Auxílio Emergencial: Caixa paga nova parcela a 5,1 milhões nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Entre os que recebem nesta quarta-feira estão 1,6 milhão de trabalhadores do Bolsa Família, que recebem a terceira parcela de R$ 300 Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Entre os que recebem nesta quarta estão 1,6 milhão de trabalhadores do Bolsa Família, que recebem a terceira parcela de R$ 300. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira (18) mais uma parcela do Auxílio Emergencial a 5,1 milhões de trabalhadores.

Aos trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, o pagamento já é referente à 3ª parcela de R$ 300 do benefício. Nesta quarta, recebem 1,6 milhão de trabalhadores cujo número do NIS encerra em 2.

Entre os demais trabalhadores, estão 2,8 milhões que vão receber uma parcela do Auxílio Emergencial extensão, de R$ 300. Outros 700 mil ainda vão receber alguma das parcelas de R$ 600. Os pagamentos desta quarta são para nascidos em novembro.

Para os trabalhadores fora do Bolsa Família, a ajuda paga nesta quarta será creditada em conta poupança social digital da Caixa, que poderá ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber o crédito nesta quarta serão liberados no dia 5 de dezembro.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia