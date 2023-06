Após uma boa sequência de jogos sem perder, o Grêmio foi goleado pelo o Flamengo por 3 a 0 na noite deste domingo (11), no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão. Apesar do placar elástico, o clube gaúcho competiu, teve um bom números de finalização, bolas na trave e gols perdidos. O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, elogiou sua equipe e disse que aplaudiu o elenco no vestiário e que o resultado foi cruel.

Durante a entrevista, o treinador ressaltou mais de uma vez o elenco do Flamengo e sua folha de pagamento. Renato se mostrou satisfeito com o que o time apresentou dentro de campo, que segundo o treinador jogou melhor do que o clube carioca.

“Na minha opinião a minha equipe foi melhor, mas o Flamengo aproveitou melhor as oportunidades. Nós enfrentamos um gigante de igual para igual dentro do Maracanã para mais de 60 mil pessoas. Eu já tinha elogiado minha equipe diante do São Paulo, que tinha sido um dos melhores jogos do Brasileirão e esse jogo na minha opinião superou. Hoje perdemos para um gigante muito bem treinado com jogadores de alto nível. Perdemos por 3 a 0 e eu aplaudi meu grupo no vestiário. Aplaudi porque jogaram muito. Infelizmente o Flamengo foi mais feliz nas finalizações e fez três gols. Criamos inúmeras oportunidades, mas hoje a bola não quis entrar”, disse Renato.

Para o treinador, os dois primeiros gols que a equipe sofreu foram originados de erros individuais coincidentemente dos dois laterais Cuiabano e João Pedro. Para o técnico, a falta de concentração explica os dois lances.

“Faltou um pouco de concentração nessas jogadas que tomamos dois gols. Mas faz parte. É difícil ficar concentrado o tempo todo. A gente pede, mas erros todos cometem”, disse Renato Portaluppi.

Com o resultado, o time gaúcho sai do G-4 e assume a sexta colocação com 17 pontos. O próximo compromisso da equipe gremista será em casa contra o América-MG, às 19 horas, no dia 22 de junho em partida válida pelo Brasileirão.