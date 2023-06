Inter Mano Menezes vibra com a vitória do Inter sobre o Vasco e comemora a retomada do time no Brasileirão

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Colorado fez 2 a 0 em 15 minutos, mas sofreu até os últimos minutos contra o Vasco. Na foto, o técnico Mano Menezes Foto: Ricardo Duarte/Inter Colorado fez 2 a 0 em 15 minutos, mas sofreu até os últimos minutos contra o Vasco (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jogando no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na tarde deste domingo (11), o Inter venceu por 2 a 1 o Vasco da Gama em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Novamente, o Colorado sofreu nos minutos finais, mas desta vez conseguiu suportar a pressão.

O treinador Mano Menezes explicou por que a equipe sofreu na partida depois de abrir dois gols no placar. Na etapa final, o Vasco acertou duas bolas na trave e o clube gaúcho foi salvo pelo goleiro John que fez um milagre em cima da linha evitando o gol do empate.

Mano ainda reclamou do tempo de preparação para a partida. O Colorado foi ao Uruguai, enquanto o Vasco teve a semana cheia de treinamentos apenas. O técnico do Inter revelou que o trabalho tático de sábado durou apenas 20 minutos.

“Fizemos 2 a 0 relativamente fácil e bem cedo, mas não tivemos a ilusão que seria fácil. Não recuamos porque a gente gosta de recuar. Recuamos porque o Vasco teve o mérito de ficar com a bola. A equipe suportou bem. A bola no poste é uma bola isolada, bola erguida. Já tinha Pedro Raul centrais de altura. E no outro lance isolado, o milagre do John. A equipe vai melhorando, vencendo, voltamos para a primeira página com tudo que passamos em maio estar nessa condição aponta para coisas melhores”, disse o treinador.

O Colorado encerra em 10° lugar na rodada. O Inter está há seis jogos sem perder e com a parada Fifa terá tempo para treinamentos e segundo o treinador para uma “leitura de jogo” para corrigir para a sequência da temporada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/mano-menezes-vibra-com-a-vitoria-sobre-o-vasco-e-comemora-retoma-do-inter-no-brasileirao/

Mano Menezes vibra com a vitória do Inter sobre o Vasco e comemora a retomada do time no Brasileirão

2023-06-12