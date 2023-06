Grêmio Zagueiro do Grêmio lamenta as chances perdidas e diz que o placar não reflete o que foi a partida contra o Flamengo no Brasileirão

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

O Grêmio teve muitas oportunidades perdidas além de bolas na trave Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Mesmo com um alto número de conclusões, o Grêmio não conseguiu vencer o Flamengo neste domingo (11) pelo Campeonato Brasileiro. Tanto no primeiro tempo quanto no segundo o clube gaúcho empilhou chances, mas não conseguiu acertar o alvo definitivamente. Bruno Alves elogiou a atuação gremista após a partida. O Tricolor foi goleado por 3 a 0 pelo Flamengo.

Na saída de campo, o zagueiro lamentou as oportunidades perdidas principalmente no segundo tempo. Por conta dessa pressão que o Grêmio conseguiu se impor no jogo, Bruno Alves afirmou que o placar acabou sendo injusto.

“É difícil um placar desse. O placar não reflete a partida. Foi o jogo que a gente mais conseguiu finalizar. Nós tivemos chances no primeiro e no segundo tempo. Teve bola na trave, bola no travessão. Foi um bom jogo. Nós jogamos de igual para igual com o Flamengo aqui. O resultado não reflete o que foi a partida. É pegar os 10 dias e descansar. Teremos dois jogos em casa e podemos continuar subindo na tabela”, disse o defensor.

O Tricolor cai duas posições e agora é o sexto colocado no Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha volta a campo no dia 22 de junho quando recebe o América-MG pelo Brasileirão.

