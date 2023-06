O Inter tem problemas para os próximos confrontos. O zagueiro Vitão sentiu um desconforto muscular durante a vitória diante do Vasco da Gama no Brasileirão. Ele deve ser reavaliado nesta quarta-feira (14) quando o elenco se reapresenta. Já Moledo levou o terceiro cartão amarelo e desfalca o clube gaúcho após a data Fifa.

A dupla defensiva titular no domingo (11) foi Vitão e Nico Hernández. O camisa 44 sentiu dores em uma das coxas no intervalo e foi substituído por Rodrigo Moledo. Mercado foi poupado por desgaste.

Moledo recebeu cartão amarelo aos 50 minutos do 2º tempo por cera técnica. Moledo é desfalque certo para o jogo do dia 22 de junho contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 11ª rodada do campeonato.

Os jogadores receberam dois dias de folga e voltam aos trabalhos na quarta-feira, no CT do Parque Gigante. A princípio o técnico Mano Menezes contará com Gabriel Mercado e Moledo no período de treinos. Vitão terá uma conversa com o departamento médico.