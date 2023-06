Política Lula vai ao Vaticano e à França, onde discute financiamento climático, em junho

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dá continuidade à agenda de viagens internacionais em junho. No dia 21, está prevista uma visita ao Vaticano. Já nos dias 22 e 23, o presidente estará em Paris. As informações são do Palácio do Planalto.

Na França, Lula deve participar de uma conferência climática, promovida pelo presidente Emmanuel Macron. A cúpula “Novo Pacto Global de Financiamento” vai acontecer em Paris, entre os dias 22 e 23 de junho, e contará com a participação de diversos líderes globais.

A ideia de discutir um pacto global foi anunciada por Macron durante a COP27, em novembro de 2022, no Egito, em meio à decepção com a falta de resultados concretos da cúpula sobre o clima.

O objetivo do presidente francês é propor uma reforma do sistema financeiro global, para que os países mais pobres sejam capazes de lidar com desafios ligados às mudanças climáticas.

A ideia seria discutir um novo contrato entre os países do Norte e do Sul global — referência a países avançados e nações de baixa e média renda — que viabilize projetos hoje travados por questões financeiras.

Além do clima, devem ser discutidos temas como combate à pobreza, reforma de organismos multilaterais, como FMI (Fundo Monetário Internacional) e Banco Mundial, e soluções para países endividados.

Lula vai ao Vaticano e à França, onde discute financiamento climático, em junho

