Rio Grande do Sul Obras na BR-386 em Lajeado, no Vale do Taquari, exigem desvios no tráfego a partir desta terça-feira

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

Evolução das ações de duplicação modificam o fluxo na rodovia na região do bairro Conventos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A partir desta terça-feira (13), a CCR ViaSul informa que o tráfego na BR-386, em Lageado, no Vale do Taquari, na região do bairro Conventos entre os kms 339 e 341 será reordenado. Isso por conta da evolução das obras de duplicação no local que exigem, nesta etapa, a implantação de galeria de drenagem no trecho.

De forma a causar menos impacto no tráfego, os desvios foram divididos em dois momentos. No primeiro momento, se dará da seguinte maneira:

– Pista Norte (sentido Carazinho): veículos irão acessar a nova via marginal, na altura do km 341, seguindo pela mesma até o km 339, onde retornam à BR-386;

– Pista Sul (sentido Porto Alegre): veículos continuarão seguindo pela BR-386 até o km 339, quando será feito o estreitamento da pista e o tráfego fluirá somente pela faixa Norte (em pista simples), devido ao bloqueio da faixa Sul, seguindo até a altura do km 341, retornando ao fluxo normal da rodovia;

Em paralelo, as equipes das obras trabalharão, também, na implantação da nova pista duplicada no sentido Sul, que será utilizada na segunda etapa de desvios, conforme abaixo:

– Pista Norte (sentido Carazinho): seguem utilizando o desvio já implantado, informado anteriormente;

– Pista Sul (sentido Porto Alegre): veículos continuarão seguindo pela BR-386 até o km 339, quando será feito o reordenamento do tráfego para a faixa da nova pista duplicada no sentido Sul, retornando à pista já existente da BR-386 no km 341;

Todas essas intervenções estão previstas para serem concluídas em, até, 45 dias, a considerar as condições climáticas.

A CCR ViaSul destaca que a sinalização dos locais será reforçada e lembra aos motoristas para que respeitem as orientações das equipes, bem como os limites de velocidade para o trecho em obras.

Duplicação da BR-386

Além da duplicação dos 20,3 quilômetros no trecho, a CCR ViaSul irá construir 13 quilômetros de vias marginais, dois retornos em nível, seis adequações de acesso, quatro passarelas de pedestres, seis novas pontes, seis alargamentos de pontes existentes, duas passagens inferiores e duas superiores.

Ainda, serão implantados novos dispositivos de segurança, como 50 quilômetros de defensa metálica, nove quilômetros de barreiras e 170 terminais atenuadores de impacto, bem como iluminação das passarelas de pedestres, pontos de ônibus e nas vias marginais.

