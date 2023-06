Além da derrota, o Grêmio saiu com problemas do Maracanã, no Rio de Janeiro, neste domingo (11). O zagueiro Kannemann tomou mais um cartão amarelo e está suspenso para a partida contra o América-MG, no dia 22 pelo Brasileirão. Além dele, Bruno Uvini também não poderá atuar pelo mesmo motivo.

O zagueiro é recordista de cartões amarelos na competição. Até o momento, Kannemann tomou seis cartões amarelos e um vermelho em sete partidas do Brasileirão. Foi amarelado contra Santos, Cruzeiro, Cuiabá, Palmeiras, Fortaleza, Inter (2x) e Flamengo. O argentino só não recebeu a punição contra o São Paulo.

Kannemann recebeu o cartão contra o Flamengo por puxar a camisa de um adversário e impedir um ataque promissor aos nove minutos da etapa final. Bruno Uvini levou aos 41 minutos por falta em Bruno Henrique.

Se a opção for pela manutenção do esquema com três zagueiros, o técnico Renato Portaluppi terá disponível apenas Gustavo Martins e Natã além do titular Bruno Alves.