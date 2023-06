Política Maior bancada do Senado, PSD recebe o advogado Cristiano Zanin nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

Advogado se apresentará pessoalmente aos senadores em busca de votos para confirmar sua nomeação. (Foto: Sylvio Sirangelo/TRF4)

Indicado para o para o STF (Supremo Tribunal Federal), o advogado Cristiano Zanin já tem encontro marcado com a maior bancada do Senado Federal. Ele deve se encontrar com os senadores do PSD, às 14h desta terça-feira (13), na liderança do partido na Casa.

No Senado, a sigla tem 14 parlamentares, sendo que 10 fazem parte – como titulares ou suplentes – da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Para poder assumir a vaga de ministro do STF, Zanin será sabatinado pela comissão, onde precisará ter o nome aprovado. Na sequência a indicação precisa passar também pelo crivo do plenário do Senado.

Nos últimos dias, o advogado tem se encontrado com lideranças partidárias ligadas à base do governo e à oposição, incluindo integrantes da bancada evangélica. A expectativa é que a sabatina ocorra no dia 21 de junho, mas a data ainda não foi confirmada pelo presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (União – AP).

O senador também não confirmou quem será o relator da indicação. A ideia é que, após a aprovação do nome pela comissão, a indicação seja analisada pelo plenário do Senado no mesmo dia.

