Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

Ainda há oito aves com material colhido mas sem resultado Foto: Wikimedia/Cláudio Dias Timm Ainda há oito aves com material colhido mas sem resultado. Foto: Wikimedia/Cláudio Dias Timm Foto: Wikimedia/Cláudio Dias Timm

O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou mais um caso de gripe aviária H5N1 no Brasil. A atualização foi feita nesta segunda-feira (12) na plataforma oficial que monitora a doença no Brasil e eleva para 31 o total de casos confirmados em aves silvestres – a maioria na espécie conhecida como trinta-réis-de-bando.

De acordo com a pasta, há ainda oito investigações em andamento, com coleta de amostras sem resultado laboratorial conclusivo. O primeiro caso de gripe aviária em ave silvestre no Brasil foi confirmado no dia 15 de maio. O ministério segue alertando a população para que não recolha aves doentes ou mortas e acione o serviço veterinário mais próximo.

“Não há mudanças no status brasileiro de livre da IAAP [influenza aviária de alta patogenicidade] perante a Organização Mundial de Saúde Animal, por não haver registro na produção comercial”, completou o governo federal.

