Porto Alegre Aplicadas 2,6 mil vacinas em socorristas e trabalhadores em pontos estratégicos de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Entre as vacinas aplicadas estão Influenza; dT, contra difteria e tétano e antirrábica. (Foto: PMPA/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Entre os dias 9 e 17 de maio, 2.629 doses de vacinas foram aplicadas pela Diretoria de Vigilância em Saúde em socorristas e trabalhadores do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE).

Entre as vacinas aplicadas estão Influenza (805 doses); vacina dupla adulto (dT), contra difteria e tétano (1.239 doses); e 585 doses da vacina antirrábica.

A dT é destinada a pessoas com alguma lesão ou ferimento e que tiveram contato prolongado com as águas da enchente. Ela está disponível em todas as unidades de saúde com funcionamento normal.

A vacina antirrábica é indicada para acidentes leves ou graves de pessoas no resgate ou cuidado com os animais.

Quem recebeu a dose de pré-exposição (socorristas de animais que não sofreram lesões) deve fazer a segunda dose 7 dias após a primeira. Já na pós exposição (socorristas com ferimentos por cães ou gatos), o esquema de 4 doses deve ser completado em 3, 7 e 14 dias da data da primeira.

A vacina antirrábica está à disposição, em Porto Alegre, nas unidades Modelo, Tristeza ou IAPI. Em outras cidades, a disponibilidade da vacina pode ser verificada na secretaria de saúde local.

Gripe

A vacinação contra a influenza (gripe) nos abrigos do Estado vem sendo intensificada nos últimos dias, seguindo a orientação da Secretaria da Saúde (SES).

Uma equipe da SES esteve na manhã dessa segunda (20) acompanhando a imunização realizada no abrigo do Centro Esportivo Pontifícia Universidade Católica (PUC) em Porto Alegre, onde estão abrigadas 250 pessoas. “A circulação e disseminação de vírus respiratórios, como gripe e covid, é mais fácil em locais fechados com grande concentração de pessoas. A vacinação previne complicações para essas doenças”, explicou a chefe da Seção de Imunizações da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Eliese Denardi Cesar.

“As crianças também tiveram atualização de todo o calendário vacinal”, reforçou a supervisora operacional de atenção primária da rede Divina Providência, Luana Machado Silveira. No Centro Esportivo da PUC, atuam dez profissionais de diversas áreas da saúde em turnos das 9h às 20 horas, além de estudantes e residentes da universidade. No local, foram vacinados 137 adultos e 57 crianças.

A campanha nacional de vacinação contra a gripe (influenza) foi iniciada no Rio Grande do Sul em março, direcionada aos grupos prioritários. No começo de maio, a campanha foi ampliada para a população em geral com as doses remanescentes, passando a disponibilizar vacinas para todas as pessoas acima de seis meses de idade.

No Rio Grande do Sul, foram vacinados até agora 39% do público prioritário da campanha, composto por gestantes, puérperas, idosos, crianças e povos indígenas vivendo em terras indígenas. Ao todo, já foram aplicadas este ano quase 2 milhões de doses contra a doença no Estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/aplicadas-26-mil-vacinas-em-socorristas-e-trabalhadores-em-pontos-estrategicos-de-porto-alegre/

Aplicadas 2,6 mil vacinas em socorristas e trabalhadores em pontos estratégicos de Porto Alegre

2024-05-20