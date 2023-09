Rio Grande do Sul Aplicativo de transporte disponibiliza carros para entregar doações às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

Solidarizados com a situação emergencial que o Estado está enfrentando, a empresa de mobilidade fará a retirada e entrega de itens doados de forma gratuita Foto: Reprodução Solidarizados com a situação emergencial que o estado está enfrentando, a empresa de mobilidade fará a retirada e entrega de itens doados de forma gratuita. Basta agendar a corrida pelo WhatsApp.

Através do número (51) 993341854 os moradores de Porto Alegre que desejam ajudar as vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, mas, que por algum motivo não conseguem se deslocar até um dos pontos oficiais de coleta, podem agendar corridas gratuitas com o aplicativo de mobilidade urbana, Garupa. Os motoristas farão a retirada e entrega das doações de forma totalmente gratuita.

“Esta foi a maneira que encontramos para conseguir ajudar de alguma forma. A situação é muito sensível e delicada e, neste momento, qualquer atitude é capaz de fazer muita diferença na vida das famílias. Se cada um fizer a sua parte conseguiremos reerguer estas cidades que foram extremamente devastadas”, destacou Marcondes Trindade, CEO do Garupa.

Sobre o Garupa

A empresa Garupa, responsável pelo aplicativo, atua em mais de 700 municípios, em 19 Estados do Brasil, 130 franquias e atualmente conta com mais de 60 mil motoristas parceiros. Desenvolvido no Rio Grande do Sul, é um aplicativo 100% brasileiro que oferece locomoção com segurança e conforto.

