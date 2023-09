Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem rodovias bloqueadas por causa das chuvas

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

Pelo menos 16 estradas estão interditadas totalmente ou parcialmente Foto: Marinha do Brasil/RS Rio Grande do Sul – Ciclone – Sobrevoo, assistência e resgate de pessoas ilhadas em Bom Retiro do Sul (RS). Foto: Marinha do Brasil/RS Foto: Marinha do Brasil/RS

No Rio Grande do Sul, pelo menos 16 rodovias estão com bloqueios totais ou parciais por causa das fortes chuvas que atingiram o Estado na última semana, conforme último balanço divulgado pelo governo do estado na manhã desta quinta-feira (07).

De acordo com o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), a EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) e a Brigada Militar, duas pontes foram destruídas pelas chuvas: uma na ERS-448, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul; e a outra na ERS-431, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul. Várias pistas estão alagadas no estado em razão do transbordamento dos rios pelo excesso de água.

O governo estadual informa que equipes estão trabalhando para desinterditar as vias o mais rápido possível para facilitar o envio de suprimentos às cidades atingidas.

Estado de calamidade pública

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu nesta quinta-feira estado de calamidade pública de 79 cidades gaúchas. Segundo a pasta, a medida visa agilizar o atendimento da Defesa Civil Nacional e dos órgãos competentes à população do Rio Grande do Sul afetada pela passagem de um ciclone extratropical nesta semana.

Segundo a Defesa Civil estadual, mais de 1,6 mil pessoas estão desabrigadas, 3 mil desalojadas e mais de 52 mil afetadas de alguma forma. O número de mortos já chega a 39.

Pessoas ilhadas

A Marinha informou que está apoiando a Defesa Civil da região do Vale do Taquari, por meio do resgate de pessoas que estavam ilhadas no telhado de casas e em prédios. As embarcações também fazem o transporte de material de apoio e suprimento para as vítimas.

Mais chuva

A Sala de Situação do governo estado alertou para a continuidade de chuva intensa em grande parte do Rio Grande do Sul, além do risco de vento forte e queda de granizo em alguns pontos.

“A previsão do tempo, realizada pela equipe de meteorologistas, aponta que as instabilidades se espalham por todas as regiões ao longo do dia devido à aproximação e posterior avanço de uma frente fria”, diz nota do governo.

Há previsão de chuva forte, descargas elétricas, possível queda de granizo e rajadas de vento nas áreas da metade Sul, Noroeste, Norte, Centro e Leste nesta quinta-feira. “Nessas regiões, os volumes de chuva devem variar entre 50 e 75 mm/dia, podendo chegar aos 120 mm/dia no Sul e em parte da Campanha. Não se descartam temporais na Região dos Vales”, informa.

