Junior Achievement abre inscrições para alunos e voluntários do RS participarem do programa de empreendedorismo jovem

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

A quinta mais influente ONG do mundo oferece o JA Startup, programa on-line e gratuito que tem o objetivo de introduzir a mentalidade empreendedora nos jovens. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Junior Achievement Rio Grande do Sul, em parceria com o Tecnopuc, anuncia a abertura das inscrições do JA Startup, um dos maiores programas de empreendedorismo para jovens no estado. A iniciativa tem como objetivo introduzir a mentalidade empreendedora nos jovens, proporcionando uma oportunidade para que eles se reúnam em equipes e criem startups “do zero”.

O programa está aberto para estudantes do Ensino Médio e jovens aprendizes com idades entre 15 e 20 anos. Não é necessário ter experiência anterior em empreendedorismo e startups, basta estar disposto a aprender.

O JA Startup também está em busca de voluntários para compartilharem seus conhecimentos na área, com dedicação de 4h (on-line) no mês de outubro. Também há vagas específicas para voluntários com experiência em validação de modelos de negócios escaláveis. Os jovens e voluntários interessados em participar do programa podem se inscrever no site jars.org.br/jastartup até 27 de setembro.

O programa ocorrerá no formato on-line, durante três semanas. Os participantes terão acesso a aulas, sessões de mentoria e preparação para apresentações com expoentes do mercado. Ao final do programa, os jovens apresentarão suas startups para uma banca de jurados. Haverá uma startup vencedora e prêmios para os jovens.

A diretora da Junior Achievement no RS, Aline Néglia, destaca: “Por meio do JA Startup, estamos capacitando a próxima geração de empreendedores do Rio Grande do Sul. Com o apoio de profissionais renomados e a metodologia comprovada da JA e da StartSe, estamos oferecendo aos jovens a oportunidade de transformar suas ideias em realidade”.

“Esta iniciativa é uma oportunidade incrível de despertar o potencial empreendedor de alunos em todo o estado. Estamos muito animados para conhecer os talentos dessa nova geração de empreendedores”, salienta a líder do Tecnopuc Startups, Daniela Eckert.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato através dos seguintes endereços de e-mail: voluntariojastartup@jars.org.br (voluntários) e alunojastartup@jars.org.br (jovens participantes, escolas, instituições de ensino, associações comerciais e CREs).

Junior Achievement abre inscrições para alunos e voluntários do RS participarem do programa de empreendedorismo jovem

